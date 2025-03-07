Новости Эстонии
07.03.2025, 18:05

Социал-демократы надеются, что правительство устоит. Момент истины наступит в понедельник

 (14)
Танель Кийк (в центре) и Лаури Ляэнеметс (справа)
Танель Кийк (в центре) и Лаури Ляэнеметс (справа)
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Пару дней назад не без участия Партии реформ стали распространятся слухи, что социал-демократов выпроводят из правительства. В четверг атакующую роль переняла партия Eesti 200. К сегодняшнему дня некоторые источники портала Delfi дали понять, что перепалка, скорее всего, затихает и у власти останется нынешняя тройственная коалиция (СДП, Партия реформ, Eesti 200).

Один из социал-демократов отметил, что в целом складывается такое ощущение, что Партия реформ перегнула палку и теперь пытается как-то взять ситуацию под контроль.

Однако в партии Isamaa (она сейчас является самой популярной в Эстонии) считают, что знаковым было их решительное „нет“. То есть, Партия реформ посчитала, что могла бы именно с Isamaa сформировать правительство? Или, по меньшей мере, обсудить это? Лидер Isamaa Урмас Рейнсалу такой вариант решительно исключил. „Мы не доверяем нынешнему премьер-министру и считаем, что вместо того, чтобы продолжать работу, ему следовало бы уйти в отставку, - написал он в социальных сетях. - Продолжение в правительстве политики Партии реформ — это, к сожалению, для Эстонии не решение, а проблема. Представить партию Isamaa продолжателем этой политики было бы комично, у Партии реформ нет ни единого повода и в сегодняшней коалиции принципиально менять свою политику“.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (14)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии