07.03.2025, 18:05
Социал-демократы надеются, что правительство устоит. Момент истины наступит в понедельник(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
Пару дней назад не без участия Партии реформ стали распространятся слухи, что социал-демократов выпроводят из правительства. В четверг атакующую роль переняла партия Eesti 200. К сегодняшнему дня некоторые источники портала Delfi дали понять, что перепалка, скорее всего, затихает и у власти останется нынешняя тройственная коалиция (СДП, Партия реформ, Eesti 200).
Один из социал-демократов отметил, что в целом складывается такое ощущение, что Партия реформ перегнула палку и теперь пытается как-то взять ситуацию под контроль.
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