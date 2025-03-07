Социал-демократы надеются, что правительство устоит. Момент истины наступит в понедельник

Однако в партии Isamaa (она сейчас является самой популярной в Эстонии) считают, что знаковым было их решительное „нет“. То есть, Партия реформ посчитала, что могла бы именно с Isamaa сформировать правительство? Или, по меньшей мере, обсудить это? Лидер Isamaa Урмас Рейнсалу такой вариант решительно исключил. „Мы не доверяем нынешнему премьер-министру и считаем, что вместо того, чтобы продолжать работу, ему следовало бы уйти в отставку, - написал он в социальных сетях. - Продолжение в правительстве политики Партии реформ — это, к сожалению, для Эстонии не решение, а проблема. Представить партию Isamaa продолжателем этой политики было бы комично, у Партии реформ нет ни единого повода и в сегодняшней коалиции принципиально менять свою политику“.