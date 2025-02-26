Рейтинг Norstat дает Центристской партии четвертое место. Лидер прежний

За лидирующей тройкой идут Центристская партия (13,5%) и Социал-демократическая партия (11,6%). Наименьшая поддержка среди парламентских партий у Eesti 200 - всего 2,7%.

Рейтинг внепарламентской партии „Правые“ составляет 4,5%, „Зеленых Эстонии“ - 1,1%, а партии Koos - 0,9%.

Партии правящей коалиции (реформисты, Eesti 200 и соцдемы) поддерживают 31,4% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу (Isamaa, EKRE, Центристская партия) - 60,7%.

Указанные цифры, обнародованные 26 февраля, базируются на агрегированных результатах еженедельных опросов общественного мнения за последний месяц - в период с 27 января по 23 февраля были опрошены около 4000 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет.

На графике: поддержка партий по агрегированным результатам еженедельных опросов общественного мнения за в период с 2 по 23 февраля.

На графике: вероятное распределение мест в Рийгикогу, если бы парламентские выборы состоялись 23.02

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