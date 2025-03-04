04.03.2025, 19:20
Как так? Все отвечающие за безопасность Эстонии министры в напряженное время разом ушли в отпуск(17)
ФОТО: | Delfi Meedia
Если премьер-министр Эстонии Кристен Михал и министр обороны Ханно Певкур вернутся завтра на свои рабочие посты, то отпуск главы МВД Лаури Ляэнеметса продлится до конца недели.
Никто не хочет сказать, что члены правительства не могут отдыхать. Однако в данный момент бросается в глаза то, что министры, работающие в сфере безопасности, находятся в отпуске в одно и то же время. А ведь ситуация вокруг Украины вызывает тревогу. Не проходит и дня, чтобы Дональд Трамп не выступил с инициативой, подрывающей позиции Украины. Одним из последних и наиболее радикальных шагов стало его решение приостановить оказание военной помощи Украине. В Кремле с удовлетворением потирают руки по поводу такого решения.
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