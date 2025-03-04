Как так? Все отвечающие за безопасность Эстонии министры в напряженное время разом ушли в отпуск

Никто не хочет сказать, что члены правительства не могут отдыхать. Однако в данный момент бросается в глаза то, что министры, работающие в сфере безопасности, находятся в отпуске в одно и то же время. А ведь ситуация вокруг Украины вызывает тревогу. Не проходит и дня, чтобы Дональд Трамп не выступил с инициативой, подрывающей позиции Украины. Одним из последних и наиболее радикальных шагов стало его решение приостановить оказание военной помощи Украине. В Кремле с удовлетворением потирают руки по поводу такого решения.