Новости Эстонии
04.03.2025, 19:20

Как так? Все отвечающие за безопасность Эстонии министры в напряженное время разом ушли в отпуск

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Кристен Михал (слева) и Лаури Ляэнеметс
Кристен Михал (слева) и Лаури Ляэнеметс
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Если премьер-министр Эстонии Кристен Михал и министр обороны Ханно Певкур вернутся завтра на свои рабочие посты, то отпуск главы МВД Лаури Ляэнеметса продлится до конца недели.

Никто не хочет сказать, что члены правительства не могут отдыхать. Однако в данный момент бросается в глаза то, что министры, работающие в сфере безопасности, находятся в отпуске в одно и то же время. А ведь ситуация вокруг Украины вызывает тревогу. Не проходит и дня, чтобы Дональд Трамп не выступил с инициативой, подрывающей позиции Украины. Одним из последних и наиболее радикальных шагов стало его решение приостановить оказание военной помощи Украине. В Кремле с удовлетворением потирают руки по поводу такого решения.

Когда портал Delfi попытался во вторник попросить министра обороны Певкура (Партия реформ) прокомментировать последние события, он не ответил на звонок. „Комментариев сегодня от министра не будет“, - коротко ответили в пресс-службе министерства.

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