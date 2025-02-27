27.02.2025, 07:43
Исследование: в Эстонии растет доля недовольных работой премьер-министра(9)
Согласно последним результатам, 27% респондентов считают, что правительство работает очень хорошо или скорее хорошо, а 68% - что скорее плохо или очень плохо.
Остальные участники опроса, результаты которого опубликовали на этой неделе, затруднились дать оценку работе правительства.
В начале месяца доля как довольных, так и недовольных работой правительства была такой же.
Деятельность премьер-министра Кристена Михала одобряют 24% опрошенных, тогда как 56% не одобряют его работу. В начале месяца довольных деятельностью премьера составляла 27%, недовольных - 49%.