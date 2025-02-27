Новости Эстонии
27.02.2025, 07:43

Исследование: в Эстонии растет доля недовольных работой премьер-министра

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Кристен Михал
Кристен Михал
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В Эстонии большинство граждан по-прежнему считают, что кабинет министров плохо справляется со своими обязанностями, выясняется из опроса, проведенного социологической службой Norstat. Свыше половины граждан также недовольны работой главы правительства, передает RusERR

Согласно последним результатам, 27% респондентов считают, что правительство работает очень хорошо или скорее хорошо, а 68% - что скорее плохо или очень плохо.

Остальные участники опроса, результаты которого опубликовали на этой неделе, затруднились дать оценку работе правительства.

В начале месяца доля как довольных, так и недовольных работой правительства была такой же.

Деятельность премьер-министра Кристена Михала одобряют 24% опрошенных, тогда как 56% не одобряют его работу. В начале месяца довольных деятельностью премьера составляла 27%, недовольных - 49%.

05.02.2025
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