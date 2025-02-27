Исследование: в Эстонии растет доля недовольных работой премьер-министра

Согласно последним результатам, 27% респондентов считают, что правительство работает очень хорошо или скорее хорошо, а 68% - что скорее плохо или очень плохо.

Остальные участники опроса, результаты которого опубликовали на этой неделе, затруднились дать оценку работе правительства.

В начале месяца доля как довольных, так и недовольных работой правительства была такой же.

Деятельность премьер-министра Кристена Михала одобряют 24% опрошенных, тогда как 56% не одобряют его работу. В начале месяца довольных деятельностью премьера составляла 27%, недовольных - 49%.

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