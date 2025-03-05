ГРАФИКИ | EKRE обогнала реформистов, рейтинг коалиционных партий низок как никогда(3)
MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и исследовательская компания Norstat Eesti AS каждую неделю проводят опрос предпочтений населения в отношении политических партий. Согласно последним результатам, 30,5% имеющих право голоса избирателей поддерживают партию Isamaa, 17,7% поддерживают Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) и 16% поддерживают Партию реформ.
Последние обобщенные результаты отражают период опроса с 3 февраля по 2 марта, в котором принял участие 4001 гражданин Эстонской Республики, достигший избирательного возраста.
Уровень поддержки лидирующей партии Isamaa за неделю не изменился. Партия EKRE, за неделю увеличившая свою поддержку на один процентный пункт, поднялась на второе место в рейтинговой таблице. Партия реформ, опустившаяся на третье место, потеряла за неделю 1,1 процентных пункта своего рейтинга. Поддержка партии премьер-министра сейчас находится на самом низком уровне с начала 2019 года, когда Norstat начала проводить опросы партийных предпочтений.
За тройкой лидеров следуют Центристская партия (14%) и Социал-демократическая партия (СДПЭ, 11,3%), а самую низкую поддержку среди парламентских партий имеет партия Eesti 200 (2,8%).
Коалиционные партии поддерживают 30,1% респондентов, оппозиционные — 62,2%. Общая поддержка коалиционных партий никогда не была столь низкой с начала 2019 года.