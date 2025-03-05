ГРАФИКИ | EKRE обогнала реформистов, рейтинг коалиционных партий низок как никогда

Уровень поддержки лидирующей партии Isamaa за неделю не изменился. Партия EKRE, за неделю увеличившая свою поддержку на один процентный пункт, поднялась на второе место в рейтинговой таблице. Партия реформ, опустившаяся на третье место, потеряла за неделю 1,1 процентных пункта своего рейтинга. Поддержка партии премьер-министра сейчас находится на самом низком уровне с начала 2019 года, когда Norstat начала проводить опросы партийных предпочтений.