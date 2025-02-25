РЕЙТИНГИ | Поддержка Мартина Хельме растет, Кристен Михал теряет персональную поддержку сторонников своей партии

Самым популярным кандидатом на пост премьер-министра продолжает оставаться Урмас Рейнсалу, увеличив свою поддержку до четверти жителей после падения на несколько процентных пунктов. Поддержка Мартина Хельме выросла втрое по сравнению с январем.

За подъемом Хельме в рейтинговой таблице стоит поддержка среди людей других национальностей. Если в январе лидера EKRE на посту премьер-министра поддерживали 4% неэстонцев, то сейчас этот показатель вырос до 12%. Сейчас поддержка Мартина Хельме среди людей других национальностей почти такая же высокая, как среди эстонцев.