Новости Эстонии
25.02.2025, 18:20

РЕЙТИНГИ | Поддержка Мартина Хельме растет, Кристен Михал теряет персональную поддержку сторонников своей партии

 
Поддержка Мартина Хельме растет в том числе среди неэстонцнв
Поддержка Мартина Хельме растет в том числе среди неэстонцнв
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

По данным опроса населения по поводу того, кого они бы предпочли видеть на посту премьер-министра, заказанного Delfi и организованного Turu-uuringute AS, поддержка Мартина Хельме среди неэстонцев растет, а процент этой поддержки увеличился втрое.

Самым популярным кандидатом на пост премьер-министра продолжает оставаться Урмас Рейнсалу, увеличив свою поддержку до четверти жителей после падения на несколько процентных пунктов. Поддержка Мартина Хельме выросла втрое по сравнению с январем.

За подъемом Хельме в рейтинговой таблице стоит поддержка среди людей других национальностей. Если в январе лидера EKRE на посту премьер-министра поддерживали 4% неэстонцев, то сейчас этот показатель вырос до 12%. Сейчас поддержка Мартина Хельме среди людей других национальностей почти такая же высокая, как среди эстонцев.

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