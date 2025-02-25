25.02.2025, 18:20
РЕЙТИНГИ | Поддержка Мартина Хельме растет, Кристен Михал теряет персональную поддержку сторонников своей партии
ФОТО: | Delfi Meedia
По данным опроса населения по поводу того, кого они бы предпочли видеть на посту премьер-министра, заказанного Delfi и организованного Turu-uuringute AS, поддержка Мартина Хельме среди неэстонцев растет, а процент этой поддержки увеличился втрое.
Самым популярным кандидатом на пост премьер-министра продолжает оставаться Урмас Рейнсалу, увеличив свою поддержку до четверти жителей после падения на несколько процентных пунктов. Поддержка Мартина Хельме выросла втрое по сравнению с январем.
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