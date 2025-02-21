Kantar Emor: поддержка Партии реформ упала до уровня 2004 года, в Таллинне самый высокий рейтинг у центристов

Лидером политических предпочтений избирателей остается Isamaa, популярность которой выросла с 26% в январе до 29% в феврале. За Isamaa следуют еще четыре партии с поддержкой на уровне 13-15%.

Второе и третье место делят EKRE и Центристская партия с одинаковым рейтингом 15%. Рост рейтинга центристов в основном связан с повышением ее популярности среди иноязычных избирателей: в феврале она составил 62%, что является для Центристской партии максимальным показателем с 2019 года.

Партия реформ и Социал-демократическая партия опустились на четвертое и пятое место с рейтингом 14% и 13%, соответственно. Популярность реформистов за месяц снизилась на два, а соцдемов - на три процентных пункта. Рейтинг обеих партий в последние месяцы стал существенно колебаться, и в феврале поддержка Партии реформ упала до самого низкого уровня с 2004 года.

Рейтинг третьей партии в правящей коалиции - Eesti 200 - составил 2,6%.

Рейтинг не входящих в парламент „Правых“ составил в феврале 6%.

О готовности проголосовать за „зеленых“, Koos и „Эстонских националистов и консерваторов“ (ERK) заявили по 1% респондентов.

Совокупная поддержка партий правительственной коалиции (реформисты, Eesti 200 и соцдемы) составила в январе 30% (-5 процентных пунктов по сравнению с январем), а парламентской оппозиции (Isamaa, EKRE, Центристская партия) - 60% (+7 с января).

Опрос Kantar Emor был проведен с 13 по 19 февраля комбинированным методом онлайн-анкетирования и телефонного опроса. В нем приняли участие 1612 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет. По расчетам социологов, максимальная погрешность опроса при такой выборке составляет ±2,2%.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить