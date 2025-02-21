ГРАФИК | Партийные рейтинги: поддержка центристов после обвинительного приговора даже подросла

Рейтинг Центристской партии (Keskerakond) находится на том же уровне, что и у Эстонской консервативной народной партии (EKRE - в январе 13% и в феврале 15%). Наивысшей поддержкой по-прежнему пользуется партия Isamaa (в январе 25%, в феврале 24%).

Из партий правящей коалиции самый высокий рейтинг у Партии реформ (Reformierakond - в январе 20%, в феврале 18%). Поддержка Социал-демократической партии (SDE) по сравнению с январем не изменилась — 13%. У третьей партии коалиции — Eesti 200 — рейтинг последние месяцы остается ниже проходного порога в парламент (3% в январе и 4% в феврале).

Поддержка не имеющей представительства в Рийгикогу партии „Правые“ (Parempoolsed) в январе выросла до 8% и осталась на том же уровне в феврале. Рейтинг партии Эстонское националисты и консерваторы (ERK), а также партии Зеленые (Eestimaa Rohelised) в феврале снизился ниже 1%. Партию KOOS поддерживают 2%, а остальные партии все вместе не набирают и 1% поддержки среди опрошенных (граждане Эстонии, обладающие правом голоса). Еще 2% проголосовали бы за индивидуальных кандидатов.

По сравнению с осенью общая поддержка коалиционных партий снизилась (в октября 38-40%, в феврале 35%), а общая поддержка оппозиционных партий выросла (в октябре 47-49%, в феврале 54%).

Опрос проводился 7-6 февраля 2025 года. По всей стране в нем принял участие 891 гражданин Эстонии в возрасте 18 лет и старше. Половина респондентов была опрошена по телефону, половина — через интернет. Рейтинги рассчитываются на основании мнения респондентов, имеющих политические предпочтения.

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