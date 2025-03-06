Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс отдыхает в пустыне Намибии

Как ранее отмечалось, как на этой, так и на прошлой неделе все министры силового блока оказались в отпуске в одно и то же время: премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) и глава МВД Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия). Последний вернется в Эстонию только в понедельник следующей недели.

В то время, как Ляэнеметс совершает турне по Намибии, коалиционные партнеры его партии — реформисты — накалили почву под ногами социал-демократов. Напряжение в правительстве достигает пика, и давление Партии реформ на социал-демократов, которые по ряду вопросов вступают в противостояние с ведущим партнером правительственной коалиции, только увеличивается.

В последний раз премьер-министр публично выразил недовольство министром регионального развития и сельского хозяйства, которым является представитель СДП Пирет Хартман, - премьеру не нравятся ее инициативы. Но причины кроются глубже. Работа правительства пробуксовывает, недавно с треском провалился план поддержки морских ветропарков, существуют большие разногласия в вопросе лишения граждан России избирательного права и т. д. Рейтинг Партии реформ низкий, разногласия между СДП и Партией реформ, которые к тому же постоянно урегулируются публично, уже стали надоедать „белкам“.

Одним из возможный сценариев представляется „ремонт правительства“, который премьер-министр Кристен Михал может в ближайшее время предпринять, чтобы сохранить Партии реформ лицо.

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