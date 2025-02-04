04.02.2025, 08:15
ГРАФИКИ | Рейнсалу начинает „сдуваться“? Самый популярный кандидат на пост премьера — „не могу сказать“, русскоязычные продолжают поддерживать Кылварта(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
С осени председатель самой популярной в Эстонии партии Isamaa потерял почти четверть своей поддержки, однако нельзя исключать, что это всего лишь колебание вокруг его обычного показателя за последние полтора года.
Примерно в то же время, когда в конце лета 2023 года тогдашний премьер-министр Кая Каллас начала терять популярность, рейтинг Isamaa, а также личный рейтинг председателя партии Урмаса Рейнсалу резко возросли. Но как интерпретировать ситуацию, когда, согласно опросу относительно наиболее предпочтительного кандидата на пост премьер-министра, проведенному Turu-uuringute AS по заказу Delfi, поддержка Рейнсалу по сравнению с октябрем снизилась с 30% до 23%?
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