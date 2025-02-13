Ляэнеметс: церковь и монастырь не закроем, но от Москвы придется отказаться

Варро Вооглайд спросил министра внутренних дел, почему Эстонскую православную церковь Московского патриархата и Пюхтицкий монастырь планируется наказать за деятельность, которую они не осуществляли.

„Несмотря на мои неоднократные запросы, вы до сих пор не представили ни одного факта, из которого следовало бы, что они совершили какие-либо действия, реально угрожающие безопасности Эстонии, – лишь за то, что в будущем они могут стать угрозой безопасности. При этом предусмотрена наиболее строгая санкция, которую в принципе можно применить к юридическому лицу – т. е. принудительное прекращение деятельности“, – раскритиковал Варро Вооглайд министра.

Лаури Ляэнеметс в своем ответе подчеркнул, что целью правительства не является закрытие каких-либо церквей или монастырей. Законопроект призван исключить угрозу, исходящую от иностранных государств. Министр внутренних дел сослался на связь вышеозначенных церкви и монастыря с Кремлем.

„Наше намерение – не закрыть их. Единственные желание, просьба и предложение, которые мы неоднократно обсуждали на встречах с ними и высказывали со стороны государства, – прекратить эти отношения и связи“, – сказал министр внутренних дел. Ляэнеметс отметил, что при подготовке законопроекта учитывалась информация о деятельности по влиянию Московского патриархата, например, в Швеции, Норвегии, Болгарии, Молдове, Чехии и Украине.

„Мы считаем, что каждый человек в Эстонии должен иметь возможность исповедовать свою веру свободно и спокойно, именно так, как он хочет. Однако при этом она не должна находиться под политическим влиянием. В данном случае мы говорим о политике России, которая очень враждебно настроена к Эстонии, жителям Эстонии, будущему Эстонии, свободе Эстонии“, – сказал Лаури Ляэнеметс.