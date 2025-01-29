ФОТО и ВИДЕО | Ляэнеметс: в расходы на оборону можно было бы включить и затраты на обеспечение внутренней безопасности

На сегодняшней пресс-конференции Спасательного департамента Ляэнеметс заявил, что в будущем логика государственной обороны будет иной. Он отметил, что расходы на оборону должны включать, например, заработную плату спасателей. „В противном случае мы получим ситуацию, когда мы вкладываем [деньги] только в военную гособорону, а затем оказывается, что денег больше ни на кого нет, государство не может никуда больше инвестировать“, — заявил министр внутренних дел.