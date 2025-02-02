Силовые структуры и социал-демократы готовы предоставить сотрудникам МуПо право применять силу и телескопические дубинки

Извечную проблему полиции, обусловленную тем, что ей приходится решать много задач в условиях нехватки сотрудников, можно было бы решить благодаря пылящемуся в Рийгикогу пакету поправок к Закону об охране правопорядка, которые позволят переложить значительную часть обязанностей полиции на сотрудников муниципальной полиции (МуПо).