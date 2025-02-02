02.02.2025, 19:46
Силовые структуры и социал-демократы готовы предоставить сотрудникам МуПо право применять силу и телескопические дубинки(30)
ФОТО: | Delfi Meedia
За расширение полномочий сотрудников МуПо выступают полиция, МВД, социал-демократы. Однако уже почти год переданному в парламент законопроекту, на основании которого часть задач, которые выполняет полиция, удастся переложить на муниципальную полицию, не могут придать ускорение.
Извечную проблему полиции, обусловленную тем, что ей приходится решать много задач в условиях нехватки сотрудников, можно было бы решить благодаря пылящемуся в Рийгикогу пакету поправок к Закону об охране правопорядка, которые позволят переложить значительную часть обязанностей полиции на сотрудников муниципальной полиции (МуПо).
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