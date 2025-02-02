Новости Эстонии
02.02.2025, 19:46

Силовые структуры и социал-демократы готовы предоставить сотрудникам МуПо право применять силу и телескопические дубинки

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Муниципальной полиции можно было бы предоставить больше прав, чтобы она помогала полиции решать более простые задачи.
Муниципальной полиции можно было бы предоставить больше прав, чтобы она помогала полиции решать более простые задачи.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

За расширение полномочий сотрудников МуПо выступают полиция, МВД, социал-демократы. Однако уже почти год переданному в парламент законопроекту, на основании которого часть задач, которые выполняет полиция, удастся переложить на муниципальную полицию, не могут придать ускорение.

Извечную проблему полиции, обусловленную тем, что ей приходится решать много задач в условиях нехватки сотрудников, можно было бы решить благодаря пылящемуся в Рийгикогу пакету поправок к Закону об охране правопорядка, которые позволят переложить значительную часть обязанностей полиции на сотрудников муниципальной полиции (МуПо).

„Меняется общество, и полиция, чтобы заниматься безопасностью Эстонии и реагировать на непосредственные угрозы, тоже должна меняться“, - сказал руководитель Пыхьяской префектуры Атс Кюбарсепп, считающий, что решение более простых задач можно было бы доверить сотрудникам местных самоуправлений, обеспечивающим правопорядок.

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