06.03.2025, 16:30
Правительство разваливается? Социал-демократы говорят о буре в стакане воды. Партнеры подвергают их критике
ФОТО: | Delfi Meedia
Ходят разговоры, что трехпартийная правящая коалиция (Партия реформ, Eesti 200 и Социал-демократическая партия) может развалится. Наиболее вероятным называется вариант, когда реформисты выбросят социал-демократов за борт и продолжат управлять страной вместе с Eesti 200. Вице-председатель СДП Танель Кийк подчеркивает, что официально от партнеров по коалиции не звучало никаких пожеланий подвергнуть правительство „ремонту“.
Председатель СДП Лаури Ляэнеметс в настоящий момент находится в отпуске и отдыхает в Намибии. Когда в четверг утром журналист портала Delfi позвонил ему, то телефон был полностью вне зоны действия сети. Он вернется в Эстонию только в начале следующей недели.
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