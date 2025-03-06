Новости Эстонии
06.03.2025, 16:30

Правительство разваливается? Социал-демократы говорят о буре в стакане воды. Партнеры подвергают их критике

 
Слева- направо: Пирет Хартман, Лаури Ляэнеметс и Владимир Свет
Слева- направо: Пирет Хартман, Лаури Ляэнеметс и Владимир Свет
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Ходят разговоры, что трехпартийная правящая коалиция (Партия реформ, Eesti 200 и Социал-демократическая партия) может развалится. Наиболее вероятным называется вариант, когда реформисты выбросят социал-демократов за борт и продолжат управлять страной вместе с Eesti 200. Вице-председатель СДП Танель Кийк подчеркивает, что официально от партнеров по коалиции не звучало никаких пожеланий подвергнуть правительство „ремонту“.

Председатель СДП Лаури Ляэнеметс в настоящий момент находится в отпуске и отдыхает в Намибии. Когда в четверг утром журналист портала Delfi позвонил ему, то телефон был полностью вне зоны действия сети. Он вернется в Эстонию только в начале следующей недели.

„Каков выбор времени, чтобы Партия реформ занялась „проблемой социал-демократов“, - сказал порталу Delfi представитель одной из оппозиционных партий. О тайминге говорится и в рядах социал-демократов. Вчера вечером в Postimees и Eesti Ekspress появились подробные статьи, в которых освещалась тема возможного распада правительства.

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