Правительство разваливается? Социал-демократы говорят о буре в стакане воды. Партнеры подвергают их критике

Председатель СДП Лаури Ляэнеметс в настоящий момент находится в отпуске и отдыхает в Намибии. Когда в четверг утром журналист портала Delfi позвонил ему, то телефон был полностью вне зоны действия сети. Он вернется в Эстонию только в начале следующей недели.