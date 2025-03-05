По новому кругу? Вопрос ограничения избирательных прав вновь разжег в Рийгикогу страсти

Согласно находящейся в производстве парламента поправке, участвовать в местных выборах могут граждане Эстонии, лица без гражданства (обладатели серых паспортов), а также граждане стран Европейского союза и НАТО. В настоящее время, помимо граждан Эстонии и ЕС, в местных выборах участвовать могут иностранцы, проживающие в Эстонии на основании долгосрочного или постоянного вида на жительство, которым ко дню выборов исполнилось 16 лет и которые постоянно проживают в конкретной волости или городе.