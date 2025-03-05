05.03.2025, 13:35
По новому кругу? Вопрос ограничения избирательных прав вновь разжег в Рийгикогу страсти
ФОТО: | Delfi Meedia
Рийгикогу завершил на прошлой неделе второе чтение конституционной поправки, ограничивающей право голоса на местных выборах для граждан третьих стран. Хендрик Террас (партия Eesti 200) считает, что теперь ее можно было бы полностью переделать. Социал-демократам это совсем не по душе. Сомневается и Партия реформ.
Отдельный вопрос, что больше всего устроит оппозиционные партии. Изменение конституции требует поддержки 4/5 депутатского корпуса.
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