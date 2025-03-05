Новости Эстонии
05.03.2025, 13:35

По новому кругу? Вопрос ограничения избирательных прав вновь разжег в Рийгикогу страсти

 
Зал пленарных заседаний Рийгикогу
Зал пленарных заседаний Рийгикогу
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Рийгикогу завершил на прошлой неделе второе чтение конституционной поправки, ограничивающей право голоса на местных выборах для граждан третьих стран. Хендрик Террас (партия Eesti 200) считает, что теперь ее можно было бы полностью переделать. Социал-демократам это совсем не по душе. Сомневается и Партия реформ.

Отдельный вопрос, что больше всего устроит оппозиционные партии. Изменение конституции требует поддержки 4/5 депутатского корпуса.

Согласно находящейся в производстве парламента поправке, участвовать в местных выборах могут граждане Эстонии, лица без гражданства (обладатели серых паспортов), а также граждане стран Европейского союза и НАТО. В настоящее время, помимо граждан Эстонии и ЕС, в местных выборах участвовать могут иностранцы, проживающие в Эстонии на основании долгосрочного или постоянного вида на жительство, которым ко дню выборов исполнилось 16 лет и которые постоянно проживают в конкретной волости или городе.

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