МНЕНИЕ | Так, получается, можно — показали нам либеральные силы

Начиная с истории про 2,6 миллиарда на ветряки, когда выяснилось, что в министерстве произошла мутнейшая подмена цифр (которая могла вылиться в очередные поборы и обязательства для жителей страны), я пребываю не просто во фрустрации — я в ужасе. Потому что не могу не думать: а сколько ещё решений было принято по такой же схеме? На какие суммы? В каких сферах?

Эта история бросает тень и компрометирует буквально все проекты с государственными инвестициями — от закупки новой программы для проведения экзаменов до Rail „дорого-богато“ Baltic. Будет разбор полётов? Мы узнаем имена авторов этой ситуации, когда оказалось, что к 2025 году у страны вообще никакой стратегии по энергетике нет, кроме как оплачивать чужой „зелёный“ энергобизнес? Или пожурят — отпустят? Потому что иначе придется слишком многих вызывать на ковёр, ставить в неудобные позиции… (хотя их и зовут, а они не ходят).

Совершенно не успокаивает и полный разнос, в который идут министры и лидеры партий (иногда одной и той же). Они вроде бы сидят в одном правительстве, но как откроют рты — одни налево, другие направо (главное, не к центристам, они же „уголовники“!).

Вчера наш премьер-министр, на мой взгляд, довольно цинично выбрал участие не в празднованиях Дня независимости Эстонии, а отправился на мероприятия в Киев.

Это неприятный сигнал в моменте: когда „каждый третий житель страны признаётся, что с трудом сводит концы с концами“ (цитата из праздничной речи президента Эстонии Алара Кариса — ред.), когда никто в правительстве не может обуздать цены на электричество, исконно эстонские предприятия банкротятся, не выдерживая конкуренции и налоговой нагрузки, а страна стоит на границе чуть ли не раздетая и ждёт доооолгих поставок современных видов вооружения (и это я еще надеюсь, что 1,6 млрд денег, которые со скандалом в прошлом году искали на снаряды, нашлись).

Я до этого дня страшно боялась, что к власти придут „лютые консервы“ и нам покажут, почём повестка и все эти наши модненькие свободы. Но теперь должна с грустью констатировать (естественно, только для себя): либеральные силы в полный рост показали, что могут не моргнув глазом продать страну за высокий пост в Брюсселе. Или с разбегу заложить в ломбарде недра, леса, энергетику, прикрываясь позитивным нарративом про ценности и битвы за свободу до последнего гражданина… и неважно, какой страны.

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