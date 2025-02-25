ВИДЕО | Рийгикогу во втором чтении принял законопроект, ограничивающий избирательное право

Согласно законопроекту, в местных выборах смогут участвовать граждане Эстонии и лица без гражданства, т.е. владельцы серых паспортов, а также граждане стран Евросоюза и НАТО. В настоящее время в местных выборах, помимо граждан Эстонии и ЕС, могут участвовать также иностранцы, проживающие в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство или права на постоянное жительство, достигшие на день выборов 16-летнего возраста, и постоянное место жительства которых находится в соответствующем самоуправлении.

По предложению 43 депутатов из проекта во избежание повторов исключено предложение, согласно которому условия и порядок включения в списки избирателей лиц без гражданства и иностранных граждан, имеющих право голоса, устанавливаются законом.

По словам инициаторов законопроекта, поправка наделит правом голоса граждан государств, разделяющих демократические ценности Эстонского государства и имеющих схожие с ним интересы в сфере безопасности, а также живущих в Эстонии лиц без гражданства, не имеющих обязательств лояльности либо других обязательств ни перед одним другим государством.

Фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и Центристской партии предложили прекратить производство законопроекта в Рийгикогу на стадии второго чтения. За это предложение проголосовали 17, а против — 61 депутат. Таким образом, предложение не прошло.

Тем самым второе чтение законопроекта завершено, срок подачи поправок для третьего чтения назначен на 11 марта (17.15).

После второго чтения депутаты Рийгикогу могут опять представить поправки к законопроекту, но их должны внести не менее одной пятой части состава парламента, то есть не менее 21 члена Рийгикогу.

Во время третьего чтения депутатам предстоит также решить вопрос о том, каким образом будет изменена Конституция. Третье чтение изменяющего Конституцию законопроекта может состояться, если после второго чтения прошло не менее месяца.

Следующие выборы в собрания местных самоуправлений Эстонии состоятся 19 октября.

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