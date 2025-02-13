ВИДЕО | Серопаспортники могут лишиться права голоса? „Белки“ рассматривают возможность „соскочить“ с соглашения

В конце февраля состоится второе чтение законопроекта об ограничении избирательного права. Если ранее правительство достигло компромисса, на котором настаивали социал-демократы, что лица без гражданства сохраняют право голоса на местных выборах, то теперь Партия реформ засомневалась.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) подтвердил в среду, 12 февраля, что премьер-министр Кристен Михал рассматривает возможность выхода из соглашения. „Но я сказал премьер-министру, что в таком случае внесение поправок в конституцию, скорее всего, провалится, поскольку с математической точки зрения голоса не соберутся“, — отметил он. По его словам для реформистов и Eesti200 будет разумно придерживаться прежних договоренностей.