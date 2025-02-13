13.02.2025, 09:54
ВИДЕО | Серопаспортники могут лишиться права голоса? „Белки“ рассматривают возможность „соскочить“ с соглашения(2)
Ляэнеметс: тогда поправки в конституцию просто провалятся
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Партия реформ рассматривает возможность объединения усилий с Eesti200 и все-таки лишить обладателей серых паспортов права голоса. В этом случае социал-демократы грозят провалить законопроект.
В конце февраля состоится второе чтение законопроекта об ограничении избирательного права. Если ранее правительство достигло компромисса, на котором настаивали социал-демократы, что лица без гражданства сохраняют право голоса на местных выборах, то теперь Партия реформ засомневалась.
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