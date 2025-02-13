Новости Эстонии
13.02.2025, 09:54

ВИДЕО | Серопаспортники могут лишиться права голоса? „Белки“ рассматривают возможность „соскочить“ с соглашения

 (2)
Ляэнеметс: тогда поправки в конституцию просто провалятся
И реформисты, и социал-демократы могут сорвать принятие законопроекта.
И реформисты, и социал-демократы могут сорвать принятие законопроекта.
ФОТО: Delfi Meedia

Партия реформ рассматривает возможность объединения усилий с Eesti200 и все-таки лишить обладателей серых паспортов права голоса. В этом случае социал-демократы грозят провалить законопроект.

В конце февраля состоится второе чтение законопроекта об ограничении избирательного права. Если ранее правительство достигло компромисса, на котором настаивали социал-демократы, что лица без гражданства сохраняют право голоса на местных выборах, то теперь Партия реформ засомневалась.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) подтвердил в среду, 12 февраля, что премьер-министр Кристен Михал рассматривает возможность выхода из соглашения. „Но я сказал премьер-министру, что в таком случае внесение поправок в конституцию, скорее всего, провалится, поскольку с математической точки зрения голоса не соберутся“, — отметил он. По его словам для реформистов и Eesti200 будет разумно придерживаться прежних договоренностей.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии