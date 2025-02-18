Парламентская комиссия обсудит проект закона о внесении изменений в Закон о церквях и приходах
Сегодня, 18 февраля, правовая комиссия Рийгикогу проведет открытое заседание, чтобы совместно с заинтересованными группами обсудить поправки, которые планируется внести в Закон о церквях и приходах.
По словам председателя правовой комиссии Андре Ханимяги, цель законопроекта – не позволить стоять во главе действующих в Эстонии религиозных организаций лицам или объединениям, представляющим угрозу для безопасности Эстонского государства, конституционного или общественного порядка, поддерживающим военную агрессию или призывающим к войне, террористическим преступлениями или насилию. „Законопроект не запрещает какую-либо религию. Его целью также не является закрытие церквей или приходов. Но, поскольку изменения вызвали многочисленные вопросы, мы считаем необходимым обеспечить их открытое и прозрачное обсуждение“, – сказал Ханимяги.
Представители Эстонской православной церкви Московского патриархата представили свое мнение к законопроекту, в котором выражают опасения в связи с тем, что после изменения закона религиозные объединения, исповедующие русское православие, не смогут продолжить свою деятельность в Эстонии. Комиссия также получила коллективное обращение на ту же тему и прошение от монахинь Пюхтицкого монастыря к Рийгикогу не принимать закон. „На заседании комиссии мы выслушаем мнения сторон. В среду пленарное заседание Рийгикогу сможет дать свою оценку тому, следует ли продолжить работу над законопроектом или нет“, – пояснил Ханимяги.
Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о церквях и приходах уточняет требования в отношении деятельности религиозных объединений и управления ими, чтобы таким образом препятствовать враждебной деятельности по оказанию влияния и распространению дезинформации. Согласно законопроекту, действующие в Эстонии церковь, монастырь или приход не могут находиться под руководством находящегося в иностранном государстве руководящего органа, религиозного центра, духовного лидера или объединения, равно как и зависеть от них экономически или посредством устава, если вышеперечисленные представляют угрозу безопасности, общественному или конституционному порядку Эстонского государства. Подобной связи не может быть и с лицом или институтом, которые призывают к войне, террористическим актам или насилию или поддерживают военную агрессию. Церкви и приходы, которым необходимо привести устав и принципы деятельности в соответствие с законом, имеют на это два месяца с момента вступления закона в силу.
На заседание приглашены советники отдела религиозных вопросов и гражданского общества Министерства внутренних дел Илмо Ау и Ринго Рингвеэ; вице-президент Совета церквей Эстонии Эрки Тамм и исполнительный секретарь Вилвер Орас; доцент истории церкви, заместитель руководителя теологического факультета Тартуского университета Прийт Рохтметс; руководитель теологического института Эстонской апостольской православной церкви Таури Тёлпт; доктор теологии, представитель Общества Аугсбургского исповедания Вейко Вихури; епископ Эстонской православной церкви Московского патриархата Даниил и договорные представители Эстонской православной церкви Московского патриархата и Пюхтицкого Успенского Ставропигиального женского монастыря присяжные адвокаты Стевен-Христо Эвестус и Артур Князев.
На заседание также приглашены представители коллективного обращения „Остановить производство по проекту закона о внесении изменений в Закон о церквях и приходах и привлечь для оценки необходимости изменений в законе профильные лица и учреждения“ Наталья Пашко и Людмила Баришевски.
Прямую трансляцию открытого заседания, которое начнется в конференц-зале Рийгикогу в 14:00, можно посмотреть на домашней странице Рийгикогу.