Парламентская комиссия обсудит проект закона о внесении изменений в Закон о церквях и приходах

По словам председателя правовой комиссии Андре Ханимяги, цель законопроекта – не позволить стоять во главе действующих в Эстонии религиозных организаций лицам или объединениям, представляющим угрозу для безопасности Эстонского государства, конституционного или общественного порядка, поддерживающим военную агрессию или призывающим к войне, террористическим преступлениями или насилию. „Законопроект не запрещает какую-либо религию. Его целью также не является закрытие церквей или приходов. Но, поскольку изменения вызвали многочисленные вопросы, мы считаем необходимым обеспечить их открытое и прозрачное обсуждение“, – сказал Ханимяги.

Представители Эстонской православной церкви Московского патриархата представили свое мнение к законопроекту, в котором выражают опасения в связи с тем, что после изменения закона религиозные объединения, исповедующие русское православие, не смогут продолжить свою деятельность в Эстонии. Комиссия также получила коллективное обращение на ту же тему и прошение от монахинь Пюхтицкого монастыря к Рийгикогу не принимать закон. „На заседании комиссии мы выслушаем мнения сторон. В среду пленарное заседание Рийгикогу сможет дать свою оценку тому, следует ли продолжить работу над законопроектом или нет“, – пояснил Ханимяги.