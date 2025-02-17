ФОТО | Сестры Пюхтицкого монастыря перед Рийгикогу: „Мы просим оставить нас в юрисдикции Московской патриархии“

„Мы очень переживаем о судьбе Пюхтицкого Успенского женского монастыря. Наше желание – прожить в монастыре в мире и благодати Божией до конца наших дней, оставаясь верными обету, данному нами при поселении в монастыре. Мы – монахини Русской православной церкви, и у нас нет полномочий решать, кто будет управлять монастырем. Наше право решать что-либо закончилось, когда мы стали монахинями. Цель жизни монахинь – служить Богу до конца жизни. Мы хотим быть понятыми“, – говорили монахини.

Изменения в Законе о церквях и приходах, которые сейчас находятся на стадии согласования, в случае вступления в силу позволят государству занять ведущую роль в подобных процессах.

Пока неизвестно, какие шаги предпримут представители храма, если закон будет принят. Поскольку ситуация развивается в правовом поле, монахини заручились поддержкой юриста. Игумения Филарета, настоятельница ставропигиального женского монастыря Успения Пресвятой Богородицы, также упомянула Господа Бога и Матерь Божью: „Это наши основные помощники“, – сказала она.

Возможно ли достичь компромисса?

К компромиссу стороны так и не пришли. Каждая из них озвучила свою позицию: МВД представило свое видение ситуации. В свою очередь, монастырь заявил, что выполнить выдвинутые требования не может.

„Компромисс – это все-таки движение навстречу друг другу. Его не произошло. По крайней мере, мы его не увидели. Поэтому говорить о компромиссе, наверное, невозможно. И мы просим оставить нас в юрисдикции Московской патриархии. Потому что не видим никаких причин оттуда выходить“, – отмечает настоятельница монастыря.

Вопрос о том, как Москва оценивает происходящее, игумения Филарета назвала некорректным и даже неэтичным: „Это не наш уровень вопроса. Ну, пойдите к вашему главному редактору и стучите по столу кулаком, он вам что ответит? Я думаю, по крайней мере, он вам скажет: молодой человек, идите остыньте“.

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