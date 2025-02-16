Монахини Пюхтицкого монастыря собираются выступить перед Рийгикогу

„Мы очень переживаем о судьбе Пюхтицкого Успенского женского монастыря.

Наше желание — прожить в монастыре в мире и благодати Божией до конца наших дней, оставаясь верными обету, данному нами при поселении в монастыре.

Мы — монахини Русской Православной Церкви, и у нас нет полномочий решать, кто будет управлять монастырем.

Наше право решать что-либо закончилось, когда мы стали монахинями. Цель жизни монахинь — служить Богу до конца жизни. Мы хотим быть понятыми.

В понедельник, 17 февраля в 11:00 мы передадим петицию спикеру Рийгикогу от имени всех монахинь, проживающих в Пюхтице.

После передачи мы готовы прокомментировать наше прошение перед Рийгикогу", - написали монахини в рассылке журналистам Эстонии.

Ранее сестры Пюхтицкой обители опубликовали очередное открытое письмо, в котором, обращаясь к политикам Рийгикогу, отметили, что инициированными поправками к закону монастырь ставится в положение, при котором его дальнейшее существование невозможно.

„Нам понятна цель законопроекта – заставить ЭПЦ МП сменить юрисдикцию и перейти под покровительство Константинополя. И наши неоднократные объяснения, что монастырь не может самочинно инициировать и отказаться от юрисдикции, остались неуслышанными. Юридической стороной документа занимаются юристы. Мы простые монахи, никогда не лукавили с власть имущими, и сейчас говорим и вам, и обществу то же самое – мы в своей позиции честны и перед Богом, и перед людьми.

В 90-е годы монастырь полностью отказался от всего имущества, бескомпромиссно и без претензий все отдал государству ради духовной связи с Материнскою Церковью. Мы всегда выполняем условия заключенного в то время договора.