Эстонская православная церковь МП подала в суд из-за отказа в регистрации нового названия

16.01.2025 Эстонская православная церковь Московского патриархата подала заявление на регистрацию нового названия - Eesti Kristlik Õigeusu Kirik. По словам епископа ЭПЦ МП Даниила, новое название подчеркивает местную идентичность ЭПЦ МП и демонстрирует приверженность Церкви действовать в соответствии с законами Эстонской Республики, соблюдая при этом церковные каноны. „30.01.2025 мы получили постановление регистрационного отдела Тартуского уездного суда об отказе в регистрации запрашиваемого нами названия. Мы решили оспорить это постановление в суде, так как для нас важно защищать свои права“, - сказал епископ Даниил.

Согласно решению регистрационного отдела, новое название вводит в заблуждение относительно цели и масштаба деятельности, так как создает ошибочное представление о том, что речь идет о Церкви, объединяющей всех православных верующих Эстонии. „Мы считаем, что отказ в регистрации названия Eesti Kristlik Õigeusu Kirik требует более четкого обоснования. Нынешнее решение вызывает вопросы и недостаточно объясняет, почему выбранное название не является подходящим. В Эстонии действует множество церквей и религиозных объединений, в официальных названиях которых содержатся слова „Eesti“ и „Kirik“. Эти слова необходимы для обозначения как географического местоположения, так и сути организации“, - пояснил представитель ЭПЦ МП присяжный адвокат Артур Князев.