17.02.2025, 19:02
МВД: монахини не должны участвовать в политике, а должны следовать закону
ФОТО: | Delfi Meedia
Монахини Пюхтицкого (Куремяэского) монастыря заявляют, что планируемые изменения в Законе о церквях и приходах для них по религиозным канонам неприемлемы. Министерство внутренних дел Эстонии считает, что монахини не должны участвовать в политике, и монастырь в любом случае должен следовать закону.
Сегодня в планах монахинь было передать председателю Рийгикогу Лаури Хуссару (партия Eesti 200) прошение, в котором говорится: они хотели бы, что всё осталось так, как есть в настоящее время. „Мы – монахини Русской православной церкви, не в нашей власти выбирать, в чьем подчинении будет монастырь“, - отметили они.
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