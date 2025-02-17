МВД: монахини не должны участвовать в политике, а должны следовать закону

Сегодня в планах монахинь было передать председателю Рийгикогу Лаури Хуссару (партия Eesti 200) прошение, в котором говорится: они хотели бы, что всё осталось так, как есть в настоящее время. „Мы – монахини Русской православной церкви, не в нашей власти выбирать, в чьем подчинении будет монастырь“, - отметили они.