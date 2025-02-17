Новости Эстонии
17.02.2025, 19:02

МВД: монахини не должны участвовать в политике, а должны следовать закону

 
Монахини на Тоомпеа
Монахини на Тоомпеа
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Монахини Пюхтицкого (Куремяэского) монастыря заявляют, что планируемые изменения в Законе о церквях и приходах для них по религиозным канонам неприемлемы. Министерство внутренних дел Эстонии считает, что монахини не должны участвовать в политике, и монастырь в любом случае должен следовать закону.

Сегодня в планах монахинь было передать председателю Рийгикогу Лаури Хуссару (партия Eesti 200) прошение, в котором говорится: они хотели бы, что всё осталось так, как есть в настоящее время. „Мы – монахини Русской православной церкви, не в нашей власти выбирать, в чьем подчинении будет монастырь“, - отметили они.

„Нет греха страшнее, чем тот, который нам предлагают“, - подчеркнула настоятельница монастыря игуменья Филарета и добавила, что изменение закона было бы с их точки зрения катастрофическим.

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