МНЕНИЕ | Нет запрета быть православным. Есть запрет подчиняться Московскому патриархату
Никакого наступления на свободу вероисповедания в Эстонии нет, считает публицист Алексей Иванов.
На днях депутаты Кохтла-Ярвеского городского собрания Сергей Бучинский и Владимир Чужас объявили, что если Рийгикогу примет законопроект, по которому Московский патриархат более не сможет управлять Эстонской православной церковью, то они более не смогут работать в составе соцдемов.
Заявление сильное. Особенно учитывая факт, что и Бучинский, и Чужас – депутаты муниципальные в пятом по величине городе Эстонии, а ультиматум они выдвинули Рийгикогу, к которому отношения не имеют.
Давайте попробуем подумать, что это все могло бы значить.
Тема вокруг управления Эстонской православной церковью из Московского патриархата в информационном пространстве Эстонии существует довольно давно. Однако раньше по какой-то причине, это не мешало депутатам Сергею Бучинскому и Владимиру Чужасу сотрудничать с соцдемами. И как минимум с апреля месяца прошлого года дискуссия по поводу недопустимости того, чтобы эстонская церковь управлялась из Москвы, всплывает в эстонском информпространстве постоянно-регулярно. Но никакой реакции до последнего времени у депутатов Бучинского и Чужаса эти инфоповоды не вызывали. Довольно странно, не так ли?
Законопроект запрещает лишь осуществление управления религиозной организацией, находящейся в Эстонии, из Московского патриархата.
Давайте разберем аргументы наших уважаемых депутатов. Они ссылаются на статью 40 Конституции ЭР, в которой идет речь о свободе вероисповедания. При этом законопроект запрещает только осуществление управления религиозной организацией, находящейся в Эстонии, из Московского патриархата. В законопроекте нет запрета быть православным, нет запрета молиться Иисусу Христу или Богоматери. Нельзя только, чтобы религиозной организацией управляли из Московского патриархата. То есть никакого наступления на свободу вероисповедания по факту нет. Да и с чего бы ему быть? Какой смысл запрещать в Эстонии православие (равно как буддизм, кришнаитство или веру в магию вуду)? Для чего это нужно правящей коалиции в Рийгикогу?
Это что же получается? Получается, люди, которых избрали депутатами, не понимают столь очевидных вещей? А точно не понимают? Или же они все понимают, но пытаются набрать каких-то очков и плюсов перед следующими выборами, заигрывая с той прослойкой избирателей, которая не способна выстроить столь простые причинно-следственные связи и разобраться в элементарных вопросах? Если это так, то прогноз для обоих крайне неблагоприятен – их ждет участь партии Koos с их 3%. Это при условии, если эту „партию“ не ликвидируют, а к этому сейчас есть абсолютно все предпосылки.
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