ВИДЕО│Епископ Даниил: Пюхтицкий монастырь и наши церкви могут закрыть. Будет музей или концертный зал, как Нигулисте(17)
Епископ Даниил, викарий Таллиннской епархии Эстонской православной церкви Московского патриархата, в интервью RusDelfi рассказал, подчиняется ли местная церковь московскому патриарху Кириллу. Смотрите видео!
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс направил в Рийгикогу законопроект, согласно которому действующие в Эстонии церкви, монастыри или другие религиозные объединения не могут быть связаны с зарубежным руководящим органом, представляющим угрозу для нашего государства. Также они не могут быть связаны с организацией, поддерживающей военную агрессию.
В эту категорию попадают церкви и приходы Эстонской православной церкви Московского патриархата. Как сообщает МВД, у них нет в планах запрещать или закрывать какие-либо приходы в Эстонии, поэтому одно из решений — объединиться с Апостольской православной церковью Константинопольского патриархата. По словам епископа, государство не может указывать религиозной организации что делать.
„Никогда не было и не будет, чтобы из-за мнения одного человека приходилось менять каноническую юрисдикцию. За всю историю в разные времена Русскую православную церковь возглавляли разные люди, которые поддерживали ложные учения, но даже тогда целыми церквями не переходили под другую иерархию. Мы не поддерживаем позицию патриарха Кирилла (по войне в Украине — прим. ред.). Мы и не обязаны это поддерживать. Мы имеем свою позицию“, — сказал викарий Таллиннской епархии Даниил.
Настоятельница Пюхтицкого монастыря Филарета отправила письмо в парламент с просьбой пересмотреть законопроект. По ее словам, их хотят фактически закрыть. „Учитывая реалии, к великому сожалению, Пюхтицкий монастырь могут закрыть. У нас и у монастыря разные юридические лица. Но наши церкви тоже могут закрыть“, — добавил Даниил.
При этом Эстонская православная церковь Константинопольского патриархата готова на объединение, чтобы приходы продолжили функционирование. Также известно, что Пюхтицкий монастырь во время первой Эстонской Республики и до советской оккупации принадлежал к Эстонской Апостольской православной церкви.
Как отмечают в МВД, государство не планирует закрывать церкви или монастырь, „Мы, конечно, понимаем опасения настоятельницы монастыря, что продолжение связей с московской церковью, благословляющей „священную войну“ Путина против Украины, может привести к принудительной ликвидации монастыря как юридической организации, не соответствующей законам Эстонии. Однако это возможно только в том случае, если монастырь решит остаться в подчинении и на службе у Москвы“, — сообщил глава отдела по делам религий и гражданского общества Министерства внутренних дел Мартин Тулит ERR.
Что решат в церкви: пойти на уступки МВД или оказаться закрытыми? „Когда мы говорим об этом, то вне кадра остается главный вопрос. У нас есть свобода вероисповедания, свобода мысли, гарантированная Конституцией. Мне предписывает государство, что я должен пойти на определенный шаг (объединиться с Апостольской церковью Константинопольского патриархата — прим. ред.). Здесь присутствует свобода или нет? По нашему мнению, нет. Мы на это хотим обратить внимание. При этом я что-то сделал не так? Наша организация? Нам говорят, нет. И у нас нет намерений делать что-то не так. Нас все равно подозревают, что мы что-то сделаем“.
Епископ считает, что применяется принцип коллективной вины из-за слов патриарха Кирилла. „Но коллективная вина — это не принцип правового государства“, — считает он.
„Раньше мы слышали, что только митрополит Евгений (ему не продлили ВНЖ по соображениям безопасности — прим. ред.). вызывает вопросы. Прошел год, и мы стоим всей церковью перед вопросом о закрытии приходов. Что значит, когда церковь открыта, а прихода нет? У нас в Таллинне есть такой пример — Нигулисте. Это же церковь, она открыта. Но часто говорят, музей Нигулисте, концертный зал Нигулисте. Принцип коллективной вины — не принцип правового государства. Принимать некий закон, согласно которому можно закрыть определенную религиозную организацию — неправильно. Мы здесь действуем на основании эстонских законов. Мы хотим, чтобы была свобода вероисповедания. У церкви должна быть возможность решать“, — сказал епископ Даниил в интервью RusDelfi.
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