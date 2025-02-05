ВИДЕО│Епископ Даниил: Пюхтицкий монастырь и наши церкви могут закрыть. Будет музей или концертный зал, как Нигулисте

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс направил в Рийгикогу законопроект, согласно которому действующие в Эстонии церкви, монастыри или другие религиозные объединения не могут быть связаны с зарубежным руководящим органом, представляющим угрозу для нашего государства. Также они не могут быть связаны с организацией, поддерживающей военную агрессию.

В эту категорию попадают церкви и приходы Эстонской православной церкви Московского патриархата. Как сообщает МВД, у них нет в планах запрещать или закрывать какие-либо приходы в Эстонии, поэтому одно из решений — объединиться с Апостольской православной церковью Константинопольского патриархата. По словам епископа, государство не может указывать религиозной организации что делать.

„Никогда не было и не будет, чтобы из-за мнения одного человека приходилось менять каноническую юрисдикцию. За всю историю в разные времена Русскую православную церковь возглавляли разные люди, которые поддерживали ложные учения, но даже тогда целыми церквями не переходили под другую иерархию. Мы не поддерживаем позицию патриарха Кирилла (по войне в Украине — прим. ред.). Мы и не обязаны это поддерживать. Мы имеем свою позицию“, — сказал викарий Таллиннской епархии Даниил.

Настоятельница Пюхтицкого монастыря Филарета отправила письмо в парламент с просьбой пересмотреть законопроект. По ее словам, их хотят фактически закрыть. „Учитывая реалии, к великому сожалению, Пюхтицкий монастырь могут закрыть. У нас и у монастыря разные юридические лица. Но наши церкви тоже могут закрыть“, — добавил Даниил.

При этом Эстонская православная церковь Константинопольского патриархата готова на объединение, чтобы приходы продолжили функционирование. Также известно, что Пюхтицкий монастырь во время первой Эстонской Республики и до советской оккупации принадлежал к Эстонской Апостольской православной церкви.