МНЕНИЕ | Учтены ли все риски при срочном внесении поправок в Конституцию?
Член Конституционной ассамблеи Юри Адамс заявил на заседании Конституционной комиссии Рийгикогу, что в случае с нынешней поправкой к Конституции „неясно, какое добро будет достигнуто и какое зло будет предотвращено“. Это действительно неясно. В том числе по причине того, что цели и содержание законопроекта не согласуются друг с другом, считает член Конституционной комиссии Рийгикогу Эдуард Одинец (СДП).
Инициаторы законопроекта неоднократно подчеркивали, что внесение изменений в Конституцию необходимо для того, чтобы исключить участие граждан враждебных нам стран в осуществлении государственной власти. Также использовался термин „граждане государств-агрессоров“. Можем ли мы действительно считать Украину, Швейцарию, Австралию или Японию враждебными странами или государствами-агрессорами? Вряд ли, хотя граждан этих стран также планируют лишить права голоса, как и граждан еще около 150 стран.