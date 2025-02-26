Мнение
26.02.2025, 13:55

МНЕНИЕ | Учтены ли все риски при срочном внесении поправок в Конституцию?

 
Eduard Odinets
член конституционной комиссии Рийгикогу (Социал-демократическая партия)
Эдуард Одинец
Эдуард Одинец
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Член Конституционной ассамблеи Юри Адамс заявил на заседании Конституционной комиссии Рийгикогу, что в случае с нынешней поправкой к Конституции „неясно, какое добро будет достигнуто и какое зло будет предотвращено“. Это действительно неясно. В том числе по причине того, что цели и содержание законопроекта не согласуются друг с другом, считает член Конституционной комиссии Рийгикогу Эдуард Одинец (СДП).

Инициаторы законопроекта неоднократно подчеркивали, что внесение изменений в Конституцию необходимо для того, чтобы исключить участие граждан враждебных нам стран в осуществлении государственной власти. Также использовался термин „граждане государств-агрессоров“. Можем ли мы действительно считать Украину, Швейцарию, Австралию или Японию враждебными странами или государствами-агрессорами? Вряд ли, хотя граждан этих стран также планируют лишить права голоса, как и граждан еще около 150 стран.

В Конституционной комиссии неоднократно подтверждалось, что наши местные органы власти фактически не осуществляют государственную власть. Хотя в Конституции 1938 года было совершенно ясно указано, что местное самоуправление осуществляет государственную власть, действующая Конституция никоим образом не подтверждает этого. Канцлер юстиции Юлле Мадизе также заявляла: „Покажите мне хотя бы один пункт в Конституции, где говорится обратное“.

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