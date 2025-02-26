МНЕНИЕ | Учтены ли все риски при срочном внесении поправок в Конституцию?

Инициаторы законопроекта неоднократно подчеркивали, что внесение изменений в Конституцию необходимо для того, чтобы исключить участие граждан враждебных нам стран в осуществлении государственной власти. Также использовался термин „граждане государств-агрессоров“. Можем ли мы действительно считать Украину, Швейцарию, Австралию или Японию враждебными странами или государствами-агрессорами? Вряд ли, хотя граждан этих стран также планируют лишить права голоса, как и граждан еще около 150 стран.