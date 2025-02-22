ГРАФИКА | Человек без гражданства — кто он? Имеют ли мифы про обладателей серых паспортов что-то общее с реальностью?

Серопаспортники составляют 5% от всех мужчин и 4% от всех женщин, проживающих в Эстонии. Больше всего их в группе 60-69 лет — целых 10%. Большую долю жителей они составляют в Локса, Маарду, Кохтла-Ярве и Силламяэ (19, 17, 17% 16% соответственно). 7% от всех жителей со среднем образованием имеют серый паспорт. Из всех безработных, которые стоят на бирже труда, серые паспорта имеют 9%. Если говорить о национальности, то серые паспорта имеет 22% от всех людей с родным белорусским языком и 15% от всех русскоязычных жителей Эстонии. Также 10% от всех людей, кто не знает ни одного иностранного языка, — это серопаспортники.