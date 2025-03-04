В пожаре в многоквартирном доме погибла 84-летняя женщина

В понедельник, 3 марта в 18:29 в центр тревоги поступило сообщение о том, что лестничная клетка пятиэтажного жилого дома на улице Кирси в Пярну заполнена дымом, а металлическая дверь квартиры на втором этаже горячая. По предварительной информации, в квартире проживала пожилая женщина. Спасатели вынесли из задымленной квартиры 84-летнюю женщину. К сожалению, реанимационные мероприятия не увенчались успехом, и пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

Пожар начался c кровати в гостиной. Рядом были найдены сгоревшие спички и спичечный коробок. Спасатели потушили пожар и проветрили коридор, а также проверили другие квартиры. Спасательные мероприятия закончились в 19:08. Работающего датчика дыма в квартире не было.

Руководитель бюро по надзору за безопасностью Ляэнеского спасательного центра Индрек Лаанепылд сообщил, что, к сожалению, в последние годы распространены случаи, когда в пожарах погибают одинокие пожилые люди.

„Способность пожилых людей справляться с повседневными делами самостоятельно ограничена, и хотя у них есть сеть поддержки, которая обеспечивает уход и необходимые условия для повседневной жизни, поддерживать круглосуточный надзор невозможно. Именно в эти моменты начинались события, приводившие к смерти человека“, — отметил спасатель.

В этом году в Эстонии в результате пожаров погибло пять человек, двое из них — в Пярнумаа.

Дымовой датчик может спасти жизнь

Спасательный департамент напоминает, что для быстрого обнаружения пожара крайне важно, чтобы в каждом домохозяйстве имелся исправный дымовой датчик, наличие которого в Эстонии является обязательным с 2009 года. Правильно установленный дымовой датчик помогает выявить пожар на ранних стадиях и дает возможность своевременно и безопасно покинуть здание.

Для проверки состояния дымового датчика нажмите кнопку тестирования, после чего должен прозвучать сигнал тревоги. При необходимости немедленно замените батарею и верните датчик на потолок.