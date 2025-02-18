ЧП и криминал
18.02.2025, 20:55

Из-за чего начался пожар в хостеле в Мяннику? Расследование выявило ряд нестыковок и нарушений

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Из здания эвакуировали 20 человек.
Из здания эвакуировали 20 человек.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

12 февраля в столичном районе Нымме произошел пожар в двухэтажном здании, где располагался хостел. Спасательный департамент внимательно изучает детали дела.

„После того, как пожар был ликвидирован, на место происшествия прибыли пожарные-следователи из Пыхьяского спасательного центра. Они увидели, что пожар начался в горящей квартире на втором этаже“, — рассказал руководитель отдела коммуникаций Северного спасательного центра. „Квартира практически сгорела дотла, но среди отходов было найдено множество инструментов, а также различные батареи и их элементы. Нельзя исключать, что возгорание могло начаться либо из-за зарядки аккумуляторов, либо из-за их падения, либо из-за иного механического повреждения“, - отметил он. Официальное следствие еще продолжается.

„Инспекторы Спасательного департамента ранее не посещали это здание, поскольку объект ранее не был замечен в каких-либо нарушениях“, — признался Палу. В реестре строений указано, что здание используется в „каких-либо образовательных или научно-исследовательских целях“. „Здание не использовалось по назначению. Мы также выясняем, к какому типу строений на самом деле относилось это здания“, — добавил Палу.

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