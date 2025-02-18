Из-за чего начался пожар в хостеле в Мяннику? Расследование выявило ряд нестыковок и нарушений

„После того, как пожар был ликвидирован, на место происшествия прибыли пожарные-следователи из Пыхьяского спасательного центра. Они увидели, что пожар начался в горящей квартире на втором этаже“, — рассказал руководитель отдела коммуникаций Северного спасательного центра. „Квартира практически сгорела дотла, но среди отходов было найдено множество инструментов, а также различные батареи и их элементы. Нельзя исключать, что возгорание могло начаться либо из-за зарядки аккумуляторов, либо из-за их падения, либо из-за иного механического повреждения“, - отметил он. Официальное следствие еще продолжается.