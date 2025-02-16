Что влечет за собой недостаточное финансирование спасательных команд?
В последние месяцы в новостях все чаще сообщают о новых пожарах. Один из самых громких случаев – пожар, произошедший25 декабря на улице Уус-Малева в Таллинне, в котором погибли два человека, а двое спасателей были госпитализированы в тяжелом состоянии. В соцсетях люди возмущаются: если бы два года назад МВД в рамках сокращений не распустило бы Коплискую спасательную команду, то подобной трагедии не случилось. К чему может привести недофинансирование спасателей, выясняла „МК-Эстония“.
Известно, что в квартире в доме по Уус-Малева, в момент, когда спасатели нашли на полу в задымленной спальне человека, произошел взрыв газов, накопившихся в результате горения. После подавления пламени на сгоревшей кровати было обнаружено тело еще одного пострадавшего.
В соцсети Фейсбук люди возмущаются: если бы пожарную часть в Копли не ликвидировали, то удалось бы избежать смертей в пожаре на Уус-Малева, так как спасатели из другой части просто не успели приехать вовремя.
Вряд ли что-то могло изменить исход
По словам представителя Спасательного департамента Дарьи Денисовой, нельзя утверждать, что на вызов команда не успела вовремя.
„Спасатели прибыли на место очень быстро. Первая машина была на месте через 5 минут, что на 3 минуты быстрее среднего времени, – констатирует Денисова. – Крайне маловероятно, что более быстрое прибытие могло бы как-то изменить исход этого события. Утверждения, что команда не успела вовремя, просто не соответствуют действительности“.
Она добавляет: „У нас пока нет информации о том, как долго этот пожар уже полыхал в квартире до поступления вызова. Однако по первым признакам можно предположить, что это продолжалось уже долгое время. Очень многое для спасения жизней зависит от самих людей, и в этой квартире на Уус-Малева не было обязательного дымового датчика в рабочем состоянии, который мог бы предупредить жильцов о пожаре на самой ранней стадии. А самое эффективное средство предотвращения трагедий – это дымовой датчик“.
Она добавляет, что расследование причин и обстоятельств данного пожара еще продолжается.
Оправдана ли экономия?
Марко Пыльд, представитель МВД, объясняет, что решение о ликвидации Коплиской спасательной команды было сложным, но необходимым. Оно было принято в 2021 году в рамках мер по оптимизации спасательных служб в Эстонии, и в тот момент удалось избежать более крупных сокращений.
Он подчеркивает: „Цель этого решения заключалась в сохранении спасательного потенциала в стране несмотря на трудности с финансированием. Если бы не было принято это решение, то закрылось бы сразу три подразделения, а 50 сотрудников полиции могли бы быть уволены.
Мы сделали все возможное, чтобы смягчить серьезные последствия и ограничились закрытием лишь одного управления. МВД всегда отстаивало тот факт, что финансирование базовых нужд не должно быть сокращено, поскольку это напрямую касается спасения человеческих жизней“.
Решение о сокращении количества спасательных команд было частью бюджетной программы на 2022–2025 годы. В первые два года удалось добиться экономии за счет оптимизации других сфер работы Спасательного департамента. Однако с 2024 года стало невозможно покрыть дефицит в 727 000 евро без ущерба для структуры спасательных служб. Пыльд отмечает, что все решения принимали с учетом тщательного анализа.
„В 2025 году запланированы значительные инвестиции в обновление оборудования и повышение квалификации кадров, что необходимо для эффективной работы служб безопасности и спасения, – заверяет он. – Сокращения провели таким образом, чтобы минимизировать их последствия. Было закрыто только одно подразделение в Таллинне, и спасателям предложили новые рабочие места. Если бы мы упразднили спасательную команду где-нибудь, например, в сельской местности, то более длительное время реагирования могло привести к трагическим последствиям“.
Ежедневный риск и высокие требования
В Эстонии – 71 профессиональная команда спасателей и 117 групп, в которых трудится более 2800 добровольцев. Эти люди ежедневно рискуют своей жизнью, однако не всегда получают достойное вознаграждение за свой труд.
„Поэтому мы уже много лет добиваемся, чтобы их оклад составлял 1,2 средней зарплаты. На данный момент это еще не реализовано“, – говорит Дарья Денисова.
По ее словам, нагрузка на спасателей зависит от местоположения их команд. В крупных городах количество вызовов – значительно выше, чем в небольших населенных пунктах. Команды, работающие в районах Лиллекюла и Кесклинн, сталкиваются с особенно высоким уровнем интенсивности: они получают до 6 вызовов в сутки. Это – причина огромного напряжения и нагрузки на спасателей, которые ежедневно оказываются в опасных ситуациях – таких, как вход в горящее или задымленное здание, где им нужно рисковать жизнью ради спасения людей.
Чем поможет государство?
По словам Пыльда, МВД ставит на первое место благополучие и условия труда работников, занимающихся обеспечением госбезопасности, – спасателей и полицейских.
„В первую очередь, мы стремимся к тому, чтобы их зарплаты постоянно росли и в течение четырех лет достигли уровня, в 1,2 раза превышающего среднюю зарплату в Эстонии. Это наш главный приоритет – доказать, что их усилия ценятся. Мы всегда защищали этот принцип во время обсуждения бюджета“, – уверяет он.
Пыльд добавляет: „В 2023 году минимальная зарплата спасателей выросла на 36,1% – с 1190 евро до 1620 евро. Это – очень серьезный шаг. Однако он не решает всех проблем. Пожарным часто приходится работать сверхурочно или на нескольких работах“.
Также, обещает он, государство инвестирует в развитие Академии внутренних дел, чтобы предоставить наилучшие условия для обучения и повышения
квалификации, соответствующей новым вызовам. Кроме того, происходит активное обновление станций, оборудования и техники. В 2023–2024 годах открылись 12 новых зданий службы внутренней безопасности, включая последнее в Килинги-Нымме.
„Мы стараемся обеспечить достойную зарплату, современные условия труда и качественное обучение, чтобы работники могли эффективно и с удовольствием выполнять свои обязанности“, – заверяет Пыльд.
Хотя некоторые жители Эстонии считают, что правительство слишком много уделяет внимания внешней безопасности в ущерб внутренней, Пыльд с этим не согласен. По его словам, национальная безопасность – единое и целостное понятие, где внешняя защита не противостоит внутренней, а наоборот, дополняет ее.
„Наша задача заключается в охране как границ страны, так и безопасности граждан Эстонии, и за последние годы мы предприняли значительные шаги в этом направлении, – говорит Пыльд. – С 2022 по 2024 годы мы инвестировали свыше 120 миллионов евро для улучшения внутренней безопасности и защиты населения. Эти средства были направлены на повышение готовности спасательных служб и полиции, развитие возможностей защиты населения, совершенствование пограничного контроля и систем предупреждения об угрозах, а также на подготовку местных органов власти к кризисным ситуациям“.
Он добавляет, что в ближайшие три года планируется выделить еще 130 миллионов евро для дальнейшего укрепления внутренней безопасности. Это, по его словам, позволит повысить осведомленность граждан о кризисах, улучшить национальные системы реагирования и создать современные условия для обеспечения безопасности.
„Между внешним и внутренним аспектами безопасности нет противоречий – главным для нас по-прежнему остается чувство защищенности наших людей. Все текущие и планируемые вложения подтверждают приоритет внутренней безопасности Эстонии, даже при инвестировании во внешнюю оборону. Основное внимание уделяют охране безопасности Эстонии как в стабильные времена, так и в условиях кризиса. Это подразумевает, что интересы всех секторов будут учитывать, будь то вопросы международной безопасности или же повседневная защита каждого гражданина Эстонии“, – говорит он.
————————
Цифры
Пожары, произошедшие в 2024 году:
▪ 416 – в жилых домах
▪ 411 – в лесах и на открытых территориях
▪ 363 – в нежилых зданиях
▪ 541 – связанные с грилями, кострами и возгораниями мусора
Пожары, в которых погибли люди:
▪ 2024 год – 34
▪ 2023 год – 35
▪ 2022 год – 48
▪ 2021 год – 39
Источник: Спасательный департамент.
———————
Актуальный вопрос
Не будет ли у нас как в США?
В последние месяцы США столкнулись с катастрофическими пожарами, где в борьбе с огнем задействованы огромные ресурсы. Хотя США – гораздо крупнее Эстонии, ситуация в Эстонии также может быть тревожной.
Так, в мае 2024 года в Ида-Вирумаа произошел крупный пожар, для ликвидации которого потребовались усилия не одной спасательной команды. Означает ли это, что если бы в то же время в других уездах вспыхнул пожар, то, не дай бог, было бы некому помочь?
„Да, был майский пожар на свалке Уйкала, при тушении которого была задействована большая часть ресурсов Ляэне- и Ида-Вирумаа, – констатирует Дарья Денисова. – В то же время Спасательный департамент использовал резервную технику в этом регионе, а также были вызваны спасатели, которые на тот момент были на выходных и, по возможности, из других регионов. Спасение было обеспечено как в Ида-Вирумаа, так и в остальной части Эстонии“.