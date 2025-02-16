Что влечет за собой недостаточное финансирование спасательных команд?

Известно, что в квартире в доме по Уус-Малева, в момент, когда спасатели нашли на полу в задымленной спальне человека, произошел взрыв газов, накопившихся в результате горения. После подавления пламени на сгоревшей кровати было обнаружено тело еще одного пострадавшего.

В соцсети Фейсбук люди возмущаются: если бы пожарную часть в Копли не ликвидировали, то удалось бы избежать смертей в пожаре на Уус-Малева, так как спасатели из другой части просто не успели приехать вовремя.

Вряд ли что-то могло изменить исход

По словам представителя Спасательного департамента Дарьи Денисовой, нельзя утверждать, что на вызов команда не успела вовремя.

„Спасатели прибыли на место очень быстро. Первая машина была на месте через 5 минут, что на 3 минуты быстрее среднего времени, – констатирует Денисова. – Крайне маловероятно, что более быстрое прибытие могло бы как-то изменить исход этого события. Утверждения, что команда не успела вовремя, просто не соответствуют действительности“.

Она добавляет: „У нас пока нет информации о том, как долго этот пожар уже полыхал в квартире до поступления вызова. Однако по первым признакам можно предположить, что это продолжалось уже долгое время. Очень многое для спасения жизней зависит от самих людей, и в этой квартире на Уус-Малева не было обязательного дымового датчика в рабочем состоянии, который мог бы предупредить жильцов о пожаре на самой ранней стадии. А самое эффективное средство предотвращения трагедий – это дымовой датчик“.

Она добавляет, что расследование причин и обстоятельств данного пожара еще продолжается.

Оправдана ли экономия?

Марко Пыльд, представитель МВД, объясняет, что решение о ликвидации Коплиской спасательной команды было сложным, но необходимым. Оно было принято в 2021 году в рамках мер по оптимизации спасательных служб в Эстонии, и в тот момент удалось избежать более крупных сокращений.