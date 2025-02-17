Атака РФ: в ряде регионов Украины ограничено энергоснабжение
ВСУ заявили об атаке ВС РФ с применением 147 беспилотников, 83 из них были уничтожены. В Молдове обвинили РФ в нарушении воздушного пространства страны, передает Deutsche Welle.
Из-за повреждений объектов энергетической системы Украины, нанесенных в результате российских атак, в ряде украинских регионов введены аварийные отключения электроэнергии. В первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес, лишь в редких случаях применяются ограничения для бытовых потребителей, заявила в понедельник, 17 февраля, компания Укрэнерго.
Пресс-служба ДТЭК указала, что экстренные отключения ввели в Киеве и двух областях - Киевской и Днепропетровской.
ВСУ: атака 147 беспилотников, в том числе, имитаторов
По данным Воздушных сил ВСУ, минувшей ночью российские силы атаковали Украину с применением 147 беспилотников типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов из Орла, Брянска, Курска, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска. Украинская ПВО уничтожила 83 дрона, отмечается в заявлении в Telegram.
Беспилотники были сбиты на территории Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областей.
Еще 59 летательных аппаратов - имитаторов не достигли цели и были потеряны без негативных последствий. В результате атаки пострадали Харьковская, Киевская, Полтавская и Запорожская области, заявили в ВСУ.
В Киевской области пострадали частные дома и коммерческие здания
Власти Киевской области сообщили о пожарах и поврежденных домах в четырех районах. „Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. К сожалению, в результате атаки в Бориспольском районе пострадал человек. Мужчина 2003 года рождения получил травму руки. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте“, написал врио главы Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram.
Кроме того, пострадали частные дома, производственные и складские помещения, а также автомобили в Обуховском, Вышгородском и Фастовском районах.
Два беспилотника залетели в Молдову
Между тем, власти Молдовы вновь заявили о нарушении двумя российскими беспилотниками воздушного пространства страны близ границы с Украиной, обороняющейся от российского вторжения.
Представитель правительства в Кишиневе Даниэль Водэ в ночь на 17 февраля заявил, что оба дрона спустя некоторое время покинули воздушное пространство Молдовы недалеко от города Тараклия.