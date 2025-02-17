Атака РФ: в ряде регионов Украины ограничено энергоснабжение

Из-за повреждений объектов энергетической системы Украины, нанесенных в результате российских атак, в ряде украинских регионов введены аварийные отключения электроэнергии. В первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес, лишь в редких случаях применяются ограничения для бытовых потребителей, заявила в понедельник, 17 февраля, компания Укрэнерго.

Пресс-служба ДТЭК указала, что экстренные отключения ввели в Киеве и двух областях - Киевской и Днепропетровской.

ВСУ: атака 147 беспилотников, в том числе, имитаторов

По данным Воздушных сил ВСУ, минувшей ночью российские силы атаковали Украину с применением 147 беспилотников типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов из Орла, Брянска, Курска, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска. Украинская ПВО уничтожила 83 дрона, отмечается в заявлении в Telegram.

Беспилотники были сбиты на территории Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областей.

Еще 59 летательных аппаратов - имитаторов не достигли цели и были потеряны без негативных последствий. В результате атаки пострадали Харьковская, Киевская, Полтавская и Запорожская области, заявили в ВСУ.

В Киевской области пострадали частные дома и коммерческие здания

Власти Киевской области сообщили о пожарах и поврежденных домах в четырех районах. „Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. К сожалению, в результате атаки в Бориспольском районе пострадал человек. Мужчина 2003 года рождения получил травму руки. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте“, написал врио главы Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram.

Кроме того, пострадали частные дома, производственные и складские помещения, а также автомобили в Обуховском, Вышгородском и Фастовском районах.

Два беспилотника залетели в Молдову