Россия подвергла Украину массированной ракетной атаке

Россия в понедельник, 26 августа, вновь подвергла Украину массированной атаке с воздуха. Корреспонденты „Суспільне“ и УНИАН сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре, Луцке, Кривом Роге, Запорожье, Кременчуге, Кропивницком, Виннице, Хмельницком, в Ивано-Франковской области, а также во Львове и ряде других городов. По предварительным данным, по Украине были выпущены несколько десятков крылатых ракет и более 100 ударных дронов.

Руководство Киевской городской военной администрации сообщило, что на подступах к Киеву работает ПВО, и призвало население находиться в укрытиях от отбоя воздушной тревоги. В ряде районов Киева нарушено электроснабжение, компания „Укрэнерго“ установило графики экстренного отключения света.

Со своей стороны мэр Киева Виталий Кличко сообщил о „проблемах общеукраинской энергетической сети“ и перебоях с водоснабжением на правом берегу украинской столицы. Такая же ситуация возникла и в Житомире. „В результате обесточивания города из-за ракетной атаки, приостановлено водоснабжение Житомира“, - сообщили в компании „Житомирводоканал“.

Руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о взрывах в Днепровском и Криворожском районах, а также о гибели 69-летнего мужчины. В области, по данным Лысака, произошло несколько возгораний, в частности загорелся дачный дом.

Мощные взрывы дважды прогремели в Харькове, проинформировал мэр города Игорь Терехов. Мэр Луцка Игорь Полищук написал в Telegram-канале, что в результате атаки погиб как минимум один человек и был поврежден объект инфраструктуры. Ранее он же сообщил, что в Луцке поврежден многоквартирный дом.

В Полтавской области удар российских войск, как сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин, пришелся по промышленному объекту, во время обстрела были ранены как минимум пять человек.

Сообщение Минобороны РФ