Ночная атака дронов на Киев: пострадали мирные жители, в жилом доме вспыхнул пожар

Как сообщает пресс-служба КГВА, БПЛА заходили в сторону города на разных высотах и с разных направлений. Силы ПВО вовремя заметили дроны и обезвредили их, однако не обошлось без последствий.

Предварительно, в результате атаки ударных беспилотников россиян зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. В частности, в многоэтажном жилом доме возник пожар в нескольких помещениях. Были эвакуированы 18 человек. При этом пострадали 9 человек, среди которых один ребенок.

Кроме того, по другому адресу в этом районе в административном здании возникло возгорание и разгерметизация ГРП. Здесь было без пострадавших, а последствия возгорания уже устранены.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что пожар был на втором и третьем этажах жилого дома, а медицинскую помощь всем оказали на месте. Пострадавшим ребенком оказалась 11-летняя девочка.

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