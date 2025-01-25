ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1067-й день) | Наступление на Покровск продолжается, новый массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками

Государственный департамент США 24 января приостановил работу всех существующих программ иностранной помощи другим странам, в том числе Украине, сообщили Politico и Reuters . Такое решение приняли после того, как Трамп сразу после вступления в должность 20 января приостановил на 90 дней все программы помощи другим странам до тех пор, пока их не проверят на соответствие внешней политике США. Госсекретарь Марко Рубио в ходе проверки, которая продлится следующие 85 дней, решит, какие программы продлят, изменят или закроют. При этом уже сейчас Рубио может сделать исключение для некоторых программ. Заморозка грантов не затронула Израиль и Египет.

Еще 15 дронов-приманок были сбиты с курса так, что они упали на землю и не причинили ущерба. Повреждения зафиксированы в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях. Из-за атаки российских дронов на Украину отключено электроснабжение части жителей Черкасской области. В пригороде Киева поврежден многоэтажный жилой дом.

Россия в ночь на субботу, 25 января, нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками. Всего за минувшую ночь по Украине были выпущены 61 беспилотник и две управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Украинская противовоздушная оборона уничтожила обе ракеты и 46 БПЛА в Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

ВС РФ окружают стратегический центр украинских сил и постоянно обстреливают позиции ВСУ. Прорыв российских войск к Покровску стал одним из ключевых событий на фронте в 2024 году. По сообщению „Медузы“ от 22 января известно, что российские военные вышли к западным промышленным окраинам Покровска, а к востоку от города в районе Воздвиженки достигли трассы Е50 Днепр - Донецк. Если российские войска смогут перерезать трассу на западе от Покровска, то между ВС РФ и армией Украины начнется сражение за покровскую агломерацию. Из Покровска несколько месяцев идет обязательная эвакуация, но по состоянию на начало января в городе оставались около семи тысяч мирных жителей.

Однако, по словам Владимира Зеленского, военная помощь Украине не остановлена. „Я знаю, что есть какие-то ограничения, надо детально смотреть. Ограничение на 90 дней гуманитарных программ. Я знаю, есть большое количество институтов в мире, которые поддерживались ранее правительством США. Я не знаю об этом, я не вижу этих денег. Я могу сказать только то, что может недополучить Украина, то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена, слава богу“, - заявил он на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

Президент Молдовы Майя Санду встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским

„Мы обсудили вопросы региональной безопасности, инфраструктурных связей, торговли и членства в ЕС. Особое внимание было уделено энергетическому сотрудничеству и борьбе с шантажом со стороны России. Я благодарна Украине за солидарность“, - написала Санду в соцсети Х по итогам переговоров в субботу, 25 января.

Санду приехала в Киев с рабочим визитом по приглашению Зеленского. Ее поездка заранее не анонсировалась. Визит Санду проходит в день рождения Зеленского, которому исполняется 47 лет.

Опубликован новый список пропавших жителей Курской области

Telegram-канал „Суджа в Telegram“ в пятницу, 24 января, опубликовал еще один список жителей Суджанского района Курской области, пропавших после вооруженного вторжения ВСУ в регион в августе 2024 года. Он составлен по данным от родственников жителей, которые остаются на занятой ВСУ территории региона. Всего на данный момент в списке значатся 939 человек.

„Список не является официальным и носит сугубо информационный характер, но это попытка создать самый актуальный и правдивый список людей, находящихся на оккупированной территории, с которым могут свериться компетентные службы/органы и уполномоченные лица в любой момент“, - написали активисты, составившие список.

Ким Чен Ын готовится отправить в Россию новую группировку войск

По сведениям военных Южной Кореи, КНДР, участвуя в войне РФ против Украины, уже потеряла несколько тысяч солдат, но она намерена отправить на фронт новых солдат. Об этом сообщило в пятницу, 24 января, информационное агентство „Ренхап“ со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи. Северная Корея направит подкрепление в Россию в ближайшие два месяца, по данным высокопоставленного источника из Пентагона. При этом ни в Пентагоне, ни в JCS не уточняют, о каком числе военнослужащих может идти речь. Ранее сообщалось, что Москва платит Пхеньяну по две тысячи долларов за каждого солдата, что эквивалентно 83 годовым зарплатам гражданина КНДР.

Информация подготовлена по материал изданий „Медуза“ и DW.

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