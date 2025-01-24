ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1066-й день) | Массированный удар украинских беспилотников по России. Трамп заявил, что это Зеленский не должен был допустить войну

Генштаб ВСУ объявил, что украинские беспилотники в ночь на 24 января поразили объекты, обеспечивающие российскую армию. В результате ударов произошли пожары на производственных мощностях Рязанской нефтеперерабатывающей компании и на нефтеперекачивающей станции „Рязань“. В Брянске, по данным Генштаба ВСУ, был поражен завод микроэлектроники „Кремний ЭЛ“. В брянской „Группе Кремний ЭЛ“ сообщили, что в результате атаки БПЛА повреждены производственные помещения и склад готовой продукции, деятельность предприятия приостановлена, пострадавших нет.

Украинские военные в ночь на 24 января нанесли один из самых масштабных за последнее время ударов дронами по территории РФ. Российское Минобороны заявило, что всего средства ПВО „перехватили и уничтожили“ 121 украинский беспилотник, из них 37 — в Брянской области, еще 20 — в Рязанской. Также дроны атаковали Курскую, Саратовскую, Ростовскую, Белгородскую, Воронежскую, Тульскую, Орловскую и Липецкую области, Москву и Подмосковье.

Украинский ​​OSINT-проект DeepState вечером 23 января писал о тяжелой ситуации для ВСУ в этом населенному пункте. В сводке проекта говорилось, что российская пехота атакует восточные окраины поселка и имеет „определенные успехи в продвижении“.

В провоенных телеграм-каналах также появились видео, на которых показаны „кадры начала освобождения Великой Новоселки“.

„В Великой Новоселке продолжается зачистка зданий, подвальных помещений, а также опорных пунктов ВСУ. Расчёты реактивной и ствольной артиллерии, операторы fpv-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовиков, поражая огневые точки и личный состав противника“, — заявили в Минобороны. В сообщении ведомства говорится, что Великая Новоселка — „последний на Южно-Донецком направлении крупный, хорошо подготовленный рубеж обороны и логистический узел ВСУ“.

В заявлении ведомства утверждается, что штурмовые подразделения рассекли населенный пункт на две части, заблокировать украинские войска и „приступили к их уничтожении“.

Российские военнослужащие группировки войск „Восток“ установили российский флаг на одном из зданий в центре поселка Великая Новоселка в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Дональд Трамп заявил, что это президент Украины Владимир Зеленский не должен был допустить полномасштабной войны

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что президент Украины Владимир Зеленский „не ангел“ и, по его мнению, „не должен был допустить этой войны“. По словам Трампа, была возможность „заключить соглашение“, но вместо этого „Зеленский решил: „Я хочу воевать““.

При этом Трамп отметил, что в начале полномасштабной войны у России было значительно больше бронетехники, чем у Украины („20 тысяч танков“, по словам президента США). „Мы начали заливать [Украину] техникой, заливать, заливать, заливать. И у них хватило храбрости использовать эту технику“, — сказал Трамп.

Он в очередной раз заявил, что собирается добиться прекращения боевых действий, и вновь пригрозил ввести „большие санкции“ в отношении России, если Москва не согласится заключить мирное соглашение с Киевом.

Одной из мер воздействия на Россию, как ранее заявил Трамп, может стать снижение мировых цен на нефть. 23 января президент США, участвуя по видеосвязи в экономическом форуме в Давосе, заявил, что попросит Саудовскую Аравию и страны ОПЕК снизить цену на нефть.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление Трампа, 24 января сказал, что „этот конфликт не зависит от цен на нефть“. „Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченностям России, и это не связано с ценами на нефть“, — заявил он.

В Украину вернули тела 757 погибших военных

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что удалось вернуть тела 757 погибших военнослужащих.

Больше всего погибших (451 человек) воевали на донецком направлении, заявили в Координационном штабе, отметив, что возвращение тел стало возможным благодаря совместной работе ряда украинских ведомств и структур, а также содействию Международного комитета Красного креста.

В ближайшее время следователи совместно с экспертами установят личности погибших.

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