ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1065-й день) | Трамп: „Хочу как можно быстрее встретиться с Путиным, чтобы закончить войну“
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Зеленский заявил о необходимости размещения американских миротворцев в Украине после завершения войны
Если в Украине после окончания войны будут размещены миротворческие силы, в их составе обязательно должны быть американские войска, заявил в интервью Bloomberg президент Владимир Зеленский.
„Этого [миротворческого контингента] не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это возможно, это не так. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов“, — отметил он.
Зеленский выразил уверенность, что Дональд Трамп способен добиться мира, однако такой мир возможен, только если Вашингтон предоставит Киеву долгосрочные гарантии безопасности, а такими гарантиями может быть либо членство в НАТО, либо присутствие западных миротворческих сил.
Несколько дней назад, выступая на экономическом форуме в Давосе, Зеленский также заявлял, что размещение миротворцев будет играть ключевую роль для недопущения возможности повторного нападения России. Тогда он оценил в 200 тысяч минимально необходимое число миротворцев.
Трамп: „Хочу как можно быстрее встретиться с Путиным, чтобы закончить войну“
Президент США Дональд Трамп снова заявил, что хочет как можно быстрее встретиться с Владимиром Путиным, чтобы провести переговоры об окончании войны в Украине.
Отвечая на вопросы участников Всемирного экономического форума в Давосе, Трамп сказал, что стремится к окончанию конфликта, чтобы спасти жизни людей.
„Я очень хочу вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы как можно быстрее закончить эту войну, — заявил президент США. — И это не сточки зрения экономики или чего-то еще. Это с точки зрения того, что миллионы жизней пропадают. От пуль на поле боя гибнут прекрасные молодые люди“.
Трамп также заявил, что обсуждал вопрос окончания войны во время недавнего телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином.
„Надеюсь, Китай поможет нам закончить войну, в частности, между Украиной и Россией. У них есть значительное влияние в этой ситуации. Мы с ними будем работать“, — отметил при этом Трамп.
Foreign Policy: НАТО может предложить Украине два варианта гарантий безопасности
Есть два типа гарантий безопасности, который страны НАТО могли бы предложить Украине в рамках мирного соглашения с Россией, пишет Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.
Первый вариант, о котором рассказал собеседник издания, включает в себя существенную экономическую и военную помощь НАТО Украине, которая будет оказываться в течение многих лет после окончания войны. В конечном итоге в рамках этой гарантии Украина когда-нибудь могла бы получить разрешение вступить в альянс.
Второй вариант предполагает расширение действия пятой статьи устава НАТО, после чего альянс в случае нового нападения РФ будет обязан вступить в войну и защищать Украину.
В публикации не уточняется, на какую именно часть украинской территории — в международно признанных границах или же на ту, которая будет фактически подконтрольна Киеву после заключения мирного соглашения — предполагается распространить действие статьи о коллективной обороне.
Собеседник Foreign Policy оговорился, что второй вариант вряд ли будет одобрен как Россией, так и самим НАТО.
„Медиазона“: в Курске вынесли первый приговор российскому военному за мародерство
Курский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Станислава Лопатина, обвиняемого в мародерстве. По информации „Медиазоны“ (в реестре „иноагентов“), это первое известное решение, вынесенное с начала войны против Украины в отношении российского военного по этой уголовной статье.
К какому сроку приговорили Лопатина, неизвестно, уточняет издание. В суде отказались отвечать на вопросы журналиста „Медиазоны“.
Власти Харьковской области принудительно эвакуируют семьи с детьми еще из 16 населенных пунктов
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что власти решили принудительно эвакуировать семьи с детьми еще из 16 населенных пунктов региона.
В том числе в зону обязательной эвакуации вошли четыре населенных пункта Великобурлукской общины (там живет 90 детей в 56 семьях), а также 12 сел Кондрашевской общины (177 детей в 108 семьях).
„Решение принято в связи с усиленными вражескими обстрелами. Призываем семьи с несовершеннолетними сохранять жизни и выехать с опасных территорий“, — пишет Синегубов.
Верховный суд России признал украинский „Правый сектор“ террористической организацией
Верховный суд России удовлетворил просьбу Генеральной прокуратуры страны о признании украинского „Правого сектора“ террористической организацией.
С 2014 года „Правый сектор“ уже был запрещен в России как экстремистская организация.
В заявлении российской прокуратуры сказано, что члены „Правого сектора“ „принимают активное участие в боевых действиях против Российской Федерации“, организация также „занимается подготовкой к боевым действиям, организует сбор денежных средств для ВСУ“.
Reuters: Путин все больше озабочен состоянием экономики России и считает цели войны выполненными
Агентство Reuters сообщает со ссылкой на свои источники, что Владимир Путин все больше озабочен состоянием российской экономики в условиях войны с Украиной. По сведениям одного из собеседников этого СМИ, российский президент также считает, что задачи войны в основном выполнены.
Reuters отмечает, что Путин приходит к таким выводам в момент, когда новый президент США Дональд Трамп призывает как можно быстрее закончить войну России против Украины.
Пять анонимных собеседников сообщили Reuters, что Путин осознает, насколько серьезно война влияет на российскую экономику.
Московский суд заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколовскую к 7,5 годам колонии
Соколовская признана виновной в распространении „фейков“ о российской армии по мотивам политической ненависти („д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщает прокуратура Москвы.
Помимо 7,5 лет колонии, суд также запретил ей администрировать интернет-сайты в течение четырех лет.
Журналистке вменяется распространение „фейков“ в марте 2022 года „в администрируемом ею канале одного из мессенджеров“.
Янина Соколовская, среди прочего, работала корреспондентом „Коммерсанта“ в Украине и политическим экспертом „РИА Новости Украина“. Она также появлялась в видеоблоге Ольги Скабеевой на канале „России 24“ в YouTube.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Соколовская уехала в Европу. Уголовное дело на журналистку завели в июле 2023 года.
У ее телеграм-канала „Война и мир — тайно, явно“ на данный момент чуть больше 400 подписчиков.
По материалам BBC News Русская служба и „Медузы“.