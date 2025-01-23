ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1065-й день) | Трамп: „Хочу как можно быстрее встретиться с Путиным, чтобы закончить войну“

Зеленский заявил о необходимости размещения американских миротворцев в Украине после завершения войны

Если в Украине после окончания войны будут размещены миротворческие силы, в их составе обязательно должны быть американские войска, заявил в интервью Bloomberg президент Владимир Зеленский.

„Этого [миротворческого контингента] не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это возможно, это не так. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов“, — отметил он.

Зеленский выразил уверенность, что Дональд Трамп способен добиться мира, однако такой мир возможен, только если Вашингтон предоставит Киеву долгосрочные гарантии безопасности, а такими гарантиями может быть либо членство в НАТО, либо присутствие западных миротворческих сил.

Несколько дней назад, выступая на экономическом форуме в Давосе, Зеленский также заявлял, что размещение миротворцев будет играть ключевую роль для недопущения возможности повторного нападения России. Тогда он оценил в 200 тысяч минимально необходимое число миротворцев.

Трамп: „Хочу как можно быстрее встретиться с Путиным, чтобы закончить войну“

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что хочет как можно быстрее встретиться с Владимиром Путиным, чтобы провести переговоры об окончании войны в Украине.

Отвечая на вопросы участников Всемирного экономического форума в Давосе, Трамп сказал, что стремится к окончанию конфликта, чтобы спасти жизни людей.

„Я очень хочу вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы как можно быстрее закончить эту войну, — заявил президент США. — И это не сточки зрения экономики или чего-то еще. Это с точки зрения того, что миллионы жизней пропадают. От пуль на поле боя гибнут прекрасные молодые люди“.

Трамп также заявил, что обсуждал вопрос окончания войны во время недавнего телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином.