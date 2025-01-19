ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1061-й день) | В Запорожье российская ракета повредила храм, Зеленский обратился к Западу

Как отмечает американский Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном обзоре , российская Центральная группировка войск, судя по всему, собрала ударную группу, состоящую из подразделений 2-й и 41-й общевойсковых армий (ОА), к югу от Покровска, вероятно, в рамках продолжающихся попыток активизировать наступательные операции к югу и юго-западу от города, передает Русская служба Би-Би-Си .

По словам военнослужащих, официальные представители Великобритании и Южной Кореи взяли с тела образцы ДНК в надежде доказать участие Северной Кореи в войне.

В частности, украинские военные показали журналистам автомат АК-12 и рюкзак с пристегнутой к нему лопатой. Один из собеседников издания, 31-летний военный по имени Влад (другую информацию о себе раскрывать он отказался), заявил, что бойцы из КНДР получили более качественное обмундирование, чем обычно бывает у россиян

Бойцы Сил специальных операций Украины показали журналистам газеты The Washington Post личные вещи северокорейских военных, принимавших участие в боях на территории Курской области, пишет Meduza . Среди этих вещей — новогоднее обращение лидера КНДР Ким Чен Ына, словарик, брошюра со схемой оказания первой помощи, а также оружие и снаряжение.

По информации местных СМИ, в результате взрыва ракеты православный храм получил повреждения крыши, купола, перекрытий, в здании разбиты окна и учебные комнаты. По словам настоятеля храма, при взрыве в соборе находились два человека, они не пострадали.

В ночь на субботу, 18 января, российская армия нанесла удар по центру Запорожья двумя баллистическими ракетами. На данный момент известно о десяти пострадавших. Частично разрушено административное здание одного из промышленных объектов, также повреждены жилые дома и автомобили.

„Дорогие братья и сестры! Сегодня, 18 января 2025 года, в результате атаки серьезно пострадал Андреевский кафедральный собор (г. Запорожье, пр-т. Моторостроителей, 50)“, — сообщила Запорожская епархия УПЦ Московского патриархата, как передает Русская служба Би-Би-Си .

Российское военное командование также сообщило о переброске войск с Кураховского направления для наступательных операций к востоку от Покровска.

Как считают аналитики ISW, россияне, вероятно, продолжат добиваться успехов в рамках операции по охвату Покровска с северо-востока и юго-запада, особенно если им удастся выявить и использовать тактические уязвимые места в украинской обороне на флангах города.

Однако темпы российского продвижения, скорее всего, останутся невысокими, прогнозируют аналитики института, поскольку россиянам еще предстоит продемонстрировать способность совершать быстрые маневры механизированными частями, необходимые для быстрого прорыва украинских оборонительных линий и достаточно быстрого окружения Покровска и значительного количества украинских войск.

Один из танкеров, разливших мазут в Керченском проливе, должен был передать груз морскому танкеру из „теневого флота“ России

Мазут с одного из двух танкеров, которые в декабре потерпели крушение в Керченском проливе, спровоцировав экологическую катастрофу, предназначался для погрузки на морской танкер FIRN, входящий в „теневой флот“ России. Об этом сообщает издание The Insider со ссылкой на экологическую группу Ukraine War Environmental Consequences Work Group (UWEC).

Экологи утверждают, что топливо с танкера „Волгонефть-212“ предназначалось на экспорт, вероятнее всего для индийских НПЗ. Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов сразу после аварии рассказывал „Российской газете“, что „Волгонефть-212“ и „Волгонефть-239“ — российские танкеры, перевозившие нефть и нефтепродукты внутри России и не имеющие отношения ни к „теневому флоту“, ни к международной торговле.

Зеленский: „Больше „пэтриотов“ — больше защиты жизни“

За день до возвращения Дональда Трампа в Белый дом президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу с призывом предоставить более современное оружие для защиты украинского неба, в первую очередь систем ПВО Patriot.