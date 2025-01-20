ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1062-й день) | СБУ разоблачила украинские компании, поставлявшие микрочипы для ракет в РФ
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
В СБУ заявили, что „разоблачили украинские компании“, которые поставляли в РФ микрочипы для ракет и беспилотников
Речь идет о предприятиях в Харьковской, Черновицкой и Одесской областях, которые во время полномасштабного вторжения в обход международных санкций занимались поставками в РФ электронных компонентов для производства ракет и беспилотников, говорится в телеграм-канале СБУ.
Там также уточняется, что эти компании входят в крупную международную корпорацию, которая „основана в РФ и производит уникальные микрочипы и электронные платы“, которые используются в системах навигации и управления баллистических и крылатых ракет типа „Х-101“, „Калибр“ и „Искандер-К“.
Часть таких плат используется также для систем наведения дронов-камикадзе, реактивных установок залпового огня „Торнадо-Г“ и бортовой навигации ударно-разведывательного вертолета Ка-52, заявили в СБУ.
Российским военным предприятием, которое использует такие электронные компоненты, в сообщении СБУ называется в частности АО „СпецТехМаш“.
Государственное бюро расследований Украины задержало генералов, бездействие которых привело к захвату части Харьковской области в 2024 году
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) вместе со Службой безопасности Украины задержали бывших командиров: двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, из-за которой российские военные смогли захватить часть территории Харьковской области в мае 2024 года.
Помимо этого, говорится в сообщении ГБР, действия командиров привели к потере личного состава и вооружения, сорвали мероприятия по обороне государственной границы в зоне их ответственности.
Издание „Украинская правда“ пишет, что речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.
Оккупационные власти Херсонской области заявили о двух погибших в результате удара по селу Бехтеры
В результате удара по селу Бехтеры Голопристанского муниципального округа два человека погибли, еще 25 получили ранения, заявил глава оккупационной администрации подконтрольной России части Херсонской области.
По его словам, среди раненых три человека находятся в очень тяжёлом состоянии, в том числе — девочка 2008 года рождения. Тяжелораненых готовят к отправке в медучреждения Крыма.
Сальдо утверждает, что удары были нанесены кассетными боеприпасами недалеко от школы. Украинские военные это заявление не комментировали.
Зеленский опубликовал новое видео с пленным из КНДР
Президент Украина Владимир Зеленский, ранее в январе заявлявший, что двое военные КНДР находятся в украинском плену, опубликовал новое видео с одним из них.
„Продолжение общения пленных северокорейских солдат со следователями СБУ“, — написал Зеленский, комментируя ролик. Ранее украинские власти уже публиковали кадры допросов.
На видео один из двух пленных отвечает на корейском языке на вопросы следователя, находясь при этом не больничной койке.
Солдаты были доставлены на территорию России на пароме, а затем поездом, следует из сказанного на видео.
По словам Зеленского, отправленные в Россию военные КНДР находились в „полной информационной изоляции“, что „подтверждается словами пленных“.
После первый допросов власти Украины заявили, что военнопленные не знали об отправке для участия в военных действиях против ВСУ.
Российские власти не комментирует привлечение северокорейского контингента, СМИ сообщали, что военные КНДР воюют в Курской области, часть которой ВСУ захватили в августе.
В Туве расследуют избиение раненых военных, которых заставляли возвращаться на войну
В Туве начали расследование после сообщений о том, что в одной из военных частей были зафиксированы случаи жестокого обращения с военными, поступающими на службу по контракту, передает ТАСС.
„В частности, имели место быть избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО“, — пишет государственное агентство („специальной военной операцией“ власти России называют войну против Украины).
Накануне российские провоенные телеграм-каналы опубликовали видео, на котором, как утверждается, сотрудник военной полиции избивает военнослужащих 55-й мотострелковой бригады из Тувы перед отправкой на войну в Украине, отмечает „Медиазона“ (в реестре „иноагентов“).
Опубликованная видеозапись датируется 16 января, в описании ролика говорится, что „бригада отправляет военным бортом больных военнослужащих из пункта постоянной дислокации на передовую (за ленту) при помощи военной полиции“, уточняет „Медиазона“.
На записи видно, как в форме с надписью „ВП“ (как у сотрудников военной полиции) наносит девять ударов дубинкой по телу одного мужчины, а также дважды бьет его электрошокером, после чего подходит ко второму военнослужащему, который опирается на трость, и также бьет его дубинкой.
РБК сообщает, ссылаясь на пресс-службу Центрального военного округа, что военнослужащий, „применивший физическую силу к сослуживцам“, взят под стражу, на него завели уголовное дело. Телеграм-канал Baza утверждает, что избитые на видео были „бойцами штурмового подразделения“.
Потери России за 2024 год больше, чем за два предыдущих года войны — Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские потери в войне против Украины за 2024 год составили более 434 тысяч личного состава, что больше, чем за 2022-й и 2023-й годы вместе взятые.
„Общие потери (России — ред.), по нашим подсчетам, составили более 434 тысяч личного состава, из них примерно 150 тысяч погибшими за 2024 год“, — сказал Сырский в интервью украинскому телеканалу ТСН, добавив, что за 2024 год Россия потеряла больше, чем за два предыдущих года войны
Би-би-си ведет собственный подсчет российских потерь. Совместно с изданием „Медиазона“ (признано российскими властями „иноагентом“) и командой волонтеров нам удалось установить имена 88 055 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. О том, что известно о потерях России в Украине к началу 2025 года, можно прочитать в этом тексте.