ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1062-й день) | СБУ разоблачила украинские компании, поставлявшие микрочипы для ракет в РФ

В СБУ заявили, что „разоблачили украинские компании“, которые поставляли в РФ микрочипы для ракет и беспилотников

Речь идет о предприятиях в Харьковской, Черновицкой и Одесской областях, которые во время полномасштабного вторжения в обход международных санкций занимались поставками в РФ электронных компонентов для производства ракет и беспилотников, говорится в телеграм-канале СБУ.

Там также уточняется, что эти компании входят в крупную международную корпорацию, которая „основана в РФ и производит уникальные микрочипы и электронные платы“, которые используются в системах навигации и управления баллистических и крылатых ракет типа „Х-101“, „Калибр“ и „Искандер-К“.

Часть таких плат используется также для систем наведения дронов-камикадзе, реактивных установок залпового огня „Торнадо-Г“ и бортовой навигации ударно-разведывательного вертолета Ка-52, заявили в СБУ.

Российским военным предприятием, которое использует такие электронные компоненты, в сообщении СБУ называется в частности АО „СпецТехМаш“.

Государственное бюро расследований Украины задержало генералов, бездействие которых привело к захвату части Харьковской области в 2024 году

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) вместе со Службой безопасности Украины задержали бывших командиров: двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, из-за которой российские военные смогли захватить часть территории Харьковской области в мае 2024 года.

Помимо этого, говорится в сообщении ГБР, действия командиров привели к потере личного состава и вооружения, сорвали мероприятия по обороне государственной границы в зоне их ответственности.

Издание „Украинская правда“ пишет, что речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

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