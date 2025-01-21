ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1063-й день) | Зеленский: Украина не согласится на сокращение ВСУ в пять раз, как того требует Путин

Россияне продолжают интенсивно атаковать в районе Покровска — украинский генштаб

Согласно дневной сводке украинского генштаба, во вторник большая часть атак российской армии пришлась на покровский участок фронта в Донецкой области.

С начала суток генштаб насчитал 55 боестолкновений, и 33 из них произошли или продолжаются возле Покровска, на примерно 40-километром отрезке фронта от Водяного Второго до Зверова.

Водяное Второе находится примерно в 25 км на восток от Покровска и примерно в 16 км на восток от его города-спутника, Мирнограда, возле шоссе Покровск-Константиновка.

Зверово расположено у западного конца этого участка фронта, всего в пяти км от центра Покровска на юго-запад.

О каком-либо продвижении россиян генштаб, как обычно, не сообщает.

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