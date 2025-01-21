ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1063-й день) | Зеленский: Украина не согласится на сокращение ВСУ в пять раз, как того требует Путин
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Россияне продолжают интенсивно атаковать в районе Покровска — украинский генштаб
Согласно дневной сводке украинского генштаба, во вторник большая часть атак российской армии пришлась на покровский участок фронта в Донецкой области.
С начала суток генштаб насчитал 55 боестолкновений, и 33 из них произошли или продолжаются возле Покровска, на примерно 40-километром отрезке фронта от Водяного Второго до Зверова.
Водяное Второе находится примерно в 25 км на восток от Покровска и примерно в 16 км на восток от его города-спутника, Мирнограда, возле шоссе Покровск-Константиновка.
Зверово расположено у западного конца этого участка фронта, всего в пяти км от центра Покровска на юго-запад.
О каком-либо продвижении россиян генштаб, как обычно, не сообщает.
Зеленский: Украина работает над организацией встречи с Трампом
Украина работает над организацией встречи президентов Украины и США, но пока не определилась с датой, заявил Владимир Зеленский.
„Команды работают над встречей, они сейчас в процессе“, — сказал он в ходе интервью на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Ранее сегодня лидера фракции „Слуга народа“ в Раде Давид Арахамия заявил, что команда президента США Дональда Трампа может встретиться для переговоров с украинской делегацией в начале февраля, когда в Вашингтоне начнется „Украинская неделя“.
Зеленский: Украина не согласится на сокращение ВСУ в пять раз, как того требует Путин
Украина не согласится на сокращение армии в пять раз, которого будет требовать Владимир Путин, заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
По его словам, „уменьшение украинской армии в разы“ станет одним из важных вопросов в ходе возможных переговоров о мире. „Это понятно: если мы смогли создать армию численностью более 800 тысяч, то мы плюс Европа — это армия, которая способна не только защищаться, но и дать отпор Путину. Самый быстрый путь — давить на США, чтобы Украина не была в НАТО, и на всех союзников, чтобы они давили на нас, чтобы мы снизили численность армии в пять раз“, — сказал Зеленский. Он заявил, что Украина не даст этого сделать.
В Смоленске атака дрона привела к пожару в многоэтажном доме
В Смоленске в результате ночной атаки украинских беспилотников загорелся многоэтажный жилой дом, сообщил глава города Александр Новиков.
Пожар произошел из-за падения обломков дрона на дом на улице Бородинской. В результате инцидента никто не пострадал, после тушения пожара жильцы вернулись домой. Новиков пообещал, что городские специалисты оперативно установят новые окна и устранят повреждения.
Генштаб ВСУ: силы обороны атаковали нефтебазу „Лискинская“ в Воронежской области
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, силы обороны Украины поразили ряд объектов в России, в частности была атакована нефтебаза „Лискинская“ в Воронежской области и нанесен удар беспилотниками по „Смоленскому авиационному заводу“, а также по командному пункту российской армии в Волновахе в Донецкой области.
Нефтебаза в Воронежской области была атакована уже во второй раз, утверждают в Генштабе.
„Второй раз за неделю беспилотники Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины ударили по нефтебазе „Лискинская“ в Воронежской области РФ. На этот раз — в ночь на 21 января. В результате удара, нанесенного во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, горят резервуары с горюче-смазочными материалами“, — говорится в сообщении Генштаба.
Кроме того, Силы обороны поразили инфраструктуру „Смоленского авиационного завода“ в Смоленской области, где модернизируются и производятся и боевые самолеты.
Ранее российские власти сообщали, что украинские дроны атаковали несколько регионов России, в том числе Смоленск и повторно нефтебазу в Воронежской области.
По словам Трампа, президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки, чтобы положить конец войне
Вернувшись в Белый дом, Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским президентом уже в ближайшее время. Он также сказал, что Владимир Путин „разрушает Россию“, не желая заключать соглашение, чтобы прекратить войну в Украине. Госсекретарь США Марко Рубио в свою очередь предупредил, что Вашингтон не может установить временные рамки окончания конфликта.
„Он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку, — сказал президент США, общаясь с журналистами в Овальном кабинете Белого дома (цитата по AFP). — Я думаю, что у России будут большие проблемы“.
„Он не может быть в восторге от того, что у него не все так хорошо, — продолжил Трамп. — Большинство людей думало, что война закончится через неделю, а сейчас она длится уже три года“.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки, чтобы положить конец войне. Зеленский это утверждение пока не прокомментировал, его прежние заявления исключали какие-либо соглашения, кроме переговоров о справедливом мире и возвращении оккупированных территорий.
По материалам BBC News Русская служба и Meduza.