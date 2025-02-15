ФОТО И ВИДЕО | Насмотрелись „Во все тяжкие“. Двое эстонцев построили за миллион евро подземную ферму для выращивания каннабиса, государство планирует ее снести

„Государство было бы радо, если бы какой-нибудь пьяница поджег это место“, — говорит бывший производитель каннабиса, построивший роскошную двухэтажную ферму под землей в лесах Хаанья. Он разочарован тем, что государство не может найти этому зданию применения и хочет снести его, просто позволяя разграблять.