ЧП и криминал
15.02.2025, 11:47

ФОТО И ВИДЕО | Насмотрелись „Во все тяжкие“. Двое эстонцев построили за миллион евро подземную ферму для выращивания каннабиса, государство планирует ее снести

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Такую картину увидела полиция на конопляной ферме Таммесалу.
Такую картину увидела полиция на конопляной ферме Таммесалу.
ФОТО: PPA | Erakogu

„Государство было бы радо, если бы какой-нибудь пьяница поджег это место“, — говорит бывший производитель каннабиса, построивший роскошную двухэтажную ферму под землей в лесах Хаанья. Он разочарован тем, что государство не может найти этому зданию применения и хочет снести его, просто позволяя разграблять.

20 октября 2023 года Выруский дом суда Тартуского уездного суда в ходе договорного производства признал 11 человек виновными в незаконном обороте наркотиков в крупном размере и незаконном выращивании каннабиса, а также в пособничестве и подстрекательстве к этому. Кроме того, суд конфисковал место совершения преступления, то есть расположенную в волости Рыуге недвижимость Таммесалу.

На участке расположен жилой дом, но под ним скрываются два подвальных этажа общей площадью в четыреста квадратных метров, что примерно равно площади двух теннисных кортов.

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