Полиция продает BMW, использовавшийся Ида-Вируской группировкой для обеспечения безопасности поставок кокаина

Департамент полиции и погранохраны (PPA) продает на аукционе osta.ee автомобиль BMW, который использовался преступным миром Ида-Вирумаа для ведения наркобизнеса.

Начальная цена BMW 530D 2010 года составляет 7000 евро. Полиция не проводила детальный осмотр транспортного средства и не несет ответственности за дефекты, обнаруженные после покупки.

„Автомобиль продается в состоянии „как есть“ и без каких-либо гарантий качества“. „При покупке необходимо учитывать, что это подержанный автомобиль“, — говорит отдел имущества Департамента полиции и погранохраны, организующий продажу.

Автомобиль BMW был конфискован Вируским уездным судом в пользу государства в рамках уголовного дела, в котором были осуждены наркоторговцы Иван Беликов (29), Максим Крынин (22) и Райнис Кийли (24).

Для безопасной перевозки кокаина и снижения риска быть пойманными банда использовала четыре транспортных средства. Для перевозки наркотиков и сопровождения использовались различные транспортные средства. Конфискованный BMW — один из автомобилей сопровождения.

Объявление доступно на osta.ee.

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