03.01.2025, 14:20
ФОТО | Эстонский наркоделец убил мужчину, который угрожал вызвать полицию. С помощью жены избавился от тела, утопив его в реке(6)
ФОТО: Soome politsei
Суд первой инстанции центральной Финляндии во вторник вынес промежуточное решение, согласно которому в августе прошлого года в Лаукаа 48-летний эстонец убил 41-летнего финна. Обвиняемый вместе с женой отвез тело в Янекоски, где они вместе выбросили его в реку.
Мужчину, обвиняемого в убийстве и ненадлежащим обращении с покойным, а также в тяжком преступлении, связанном с наркотиками, все же направили на психиатрическую экспертизу. После этого суд примет решение о наказании, сообщает газета Ilta-Sanomat.
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