ЧП и криминал
03.01.2025, 14:20

ФОТО | Эстонский наркоделец убил мужчину, который угрожал вызвать полицию. С помощью жены избавился от тела, утопив его в реке

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После убийства обвиняемый попал на камеру наблюдения, когда пошел купить веревку, чтобы связать тело
После убийства обвиняемый попал на камеру наблюдения, когда пошел купить веревку, чтобы связать тело
ФОТО: Soome politsei

Суд первой инстанции центральной Финляндии во вторник вынес промежуточное решение, согласно которому в августе прошлого года в Лаукаа 48-летний эстонец убил 41-летнего финна. Обвиняемый вместе с женой отвез тело в Янекоски, где они вместе выбросили его в реку.

Мужчину, обвиняемого в убийстве и ненадлежащим обращении с покойным, а также в тяжком преступлении, связанном с наркотиками, все же направили на психиатрическую экспертизу. После этого суд примет решение о наказании, сообщает газета Ilta-Sanomat.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый ударил потерпевшего кулаком по голове так, что тот упал на пол, после чего избил потерпевшего ногами, а также топтался по голове и бил палкой. Кроме того, подсудимый нанес потерпевшему удар в область шеи лезвием, куском стекла или другим острым предметом.

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