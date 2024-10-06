Наркозависимый, щадя сожительницу, кололся не дома, а в туалетах детских садов, попутно воруя деньги из детсадовских групп

Однажды ноябрьским вечером прошлого года руководитель кружка, действующего в мустамяэском детсаду „Тяхекесе“, почувствовала, что в здании необычно холодно. Вскоре выяснилась и причина - окно в коридоре стояло нараспашку. Выглянув из окна, учитель увидела следы на снегу.

На следующий день выяснилось, что почти из каждой детсадовской группы украли деньги. Это были средства, которые учителя собирают с родителей на коллективные мероприятия.