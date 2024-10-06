ЧП и криминал
06.10.2024, 20:30

Наркозависимый, щадя сожительницу, кололся не дома, а в туалетах детских садов, попутно воруя деньги из детсадовских групп

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Знакомой дорогой: Камера, установленная в детсаду „Тяхекесе“ после того, как там побывал вор, запечатлела поднимающегося по лестнице Артема.
Знакомой дорогой: Камера, установленная в детсаду „Тяхекесе“ после того, как там побывал вор, запечатлела поднимающегося по лестнице Артема.
ФОТО: Politsei

В прошлом году по таллиннским детским садам прокатилась волна краж. Как пишет издание Eesti Ekspress, в детские учреждения наведывался опытный вор.

Однажды ноябрьским вечером прошлого года руководитель кружка, действующего в мустамяэском детсаду „Тяхекесе“, почувствовала, что в здании необычно холодно. Вскоре выяснилась и причина - окно в коридоре стояло нараспашку. Выглянув из окна, учитель увидела следы на снегу.

На следующий день выяснилось, что почти из каждой детсадовской группы украли деньги. Это были средства, которые учителя собирают с родителей на коллективные мероприятия.

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