06.10.2024, 20:30
Наркозависимый, щадя сожительницу, кололся не дома, а в туалетах детских садов, попутно воруя деньги из детсадовских групп(4)
ФОТО: Politsei
В прошлом году по таллиннским детским садам прокатилась волна краж. Как пишет издание Eesti Ekspress, в детские учреждения наведывался опытный вор.
Однажды ноябрьским вечером прошлого года руководитель кружка, действующего в мустамяэском детсаду „Тяхекесе“, почувствовала, что в здании необычно холодно. Вскоре выяснилась и причина - окно в коридоре стояло нараспашку. Выглянув из окна, учитель увидела следы на снегу.
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