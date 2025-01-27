ЧП и криминал
27.01.2025, 10:20

Эстонский наркобарон отказывается работать в тюрьме: „Зарплата слишком низкая!“

 
Евгений Медуница пояснил суду, что зарплаты, которую он получал как помощник уборщика, не хватало, чтобы содержать себя и своих детей
Евгений Медуница пояснил суду, что зарплаты, которую он получал как помощник уборщика, не хватало, чтобы содержать себя и своих детей
ФОТО: Delfi Meedia

Евгений Медуница, которого называют эстонским наркобароном, хочет выйти на свободу досрочно. Однако поведение, типичное для представителя криминальной субкультуры, говорит не в его пользу.

Евгений Медуница, задержанный в Испании в 2015 году и осужденный только в прошлом году, отбывает десятилетний срок в Вируской тюрьме. Его признали виновным в организации преступной группировки и осуществлении международной наркоторговли в чрезвычайно крупных масштабах.

До вынесения приговора он провел пять лет под стражей, однако большую часть судебного разбирательства находился на свободе под электронным наблюдением. На сегодняшний день он отбыл более шести лет своего срока, что позволило ему подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии