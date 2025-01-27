Эстонский наркобарон отказывается работать в тюрьме: „Зарплата слишком низкая!“

Евгений Медуница, задержанный в Испании в 2015 году и осужденный только в прошлом году, отбывает десятилетний срок в Вируской тюрьме. Его признали виновным в организации преступной группировки и осуществлении международной наркоторговли в чрезвычайно крупных масштабах.

До вынесения приговора он провел пять лет под стражей, однако большую часть судебного разбирательства находился на свободе под электронным наблюдением. На сегодняшний день он отбыл более шести лет своего срока, что позволило ему подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.