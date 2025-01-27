27.01.2025, 10:20
Эстонский наркобарон отказывается работать в тюрьме: „Зарплата слишком низкая!“
ФОТО: Delfi Meedia
Евгений Медуница, которого называют эстонским наркобароном, хочет выйти на свободу досрочно. Однако поведение, типичное для представителя криминальной субкультуры, говорит не в его пользу.
Евгений Медуница, задержанный в Испании в 2015 году и осужденный только в прошлом году, отбывает десятилетний срок в Вируской тюрьме. Его признали виновным в организации преступной группировки и осуществлении международной наркоторговли в чрезвычайно крупных масштабах.
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