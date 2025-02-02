ЧП и криминал
02.02.2025, 15:46

Полиция обнаружила плантацию по выращиванию конопли прямо на центральной площади города

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Для предотвращения распространения специфического запаха коноплю выращивали в палатке.
Для предотвращения распространения специфического запаха коноплю выращивали в палатке.
ФОТО: Lõuna prefektuur | Tartu Maakohus

„Там же, на центральной площади Валга, люди чувствовали на улице время от времени странный запах конопли“, - рассказывает начальник Криминального бюро Лыунаской префектуры Райн Восман. И в самом деле — местным коноплеводам удавалось получать урожай в центре города почти семь лет подряд, пишет Eesti Ekspress.

Когда полицейские Лыунаской префектуры пять лет назад взяли в Валгамаа в свой фокус бизнес с коноплей, невозможно было предсказать, к какому финалу в итоге придет расследование.

Обнаруженная в самом центре города плантация по выращиванию конопли и 34 мины, найденные у ее главного организатора, были только началом. Последнее слово в этом деле осталось за Государственным судом, решение которого, принятое в прошлом году, показывает, что при тщательном соблюдении требований закона можно и в Эстонии участвовать в крупом бизнесе по производству конопли совершенно легально.

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