Полиция обнаружила плантацию по выращиванию конопли прямо на центральной площади города

Когда полицейские Лыунаской префектуры пять лет назад взяли в Валгамаа в свой фокус бизнес с коноплей, невозможно было предсказать, к какому финалу в итоге придет расследование.

Обнаруженная в самом центре города плантация по выращиванию конопли и 34 мины, найденные у ее главного организатора, были только началом. Последнее слово в этом деле осталось за Государственным судом, решение которого, принятое в прошлом году, показывает, что при тщательном соблюдении требований закона можно и в Эстонии участвовать в крупом бизнесе по производству конопли совершенно легально.