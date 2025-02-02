02.02.2025, 15:46
Полиция обнаружила плантацию по выращиванию конопли прямо на центральной площади города(30)
ФОТО: | Tartu Maakohus
„Там же, на центральной площади Валга, люди чувствовали на улице время от времени странный запах конопли“, - рассказывает начальник Криминального бюро Лыунаской префектуры Райн Восман. И в самом деле — местным коноплеводам удавалось получать урожай в центре города почти семь лет подряд, пишет Eesti Ekspress.
Когда полицейские Лыунаской префектуры пять лет назад взяли в Валгамаа в свой фокус бизнес с коноплей, невозможно было предсказать, к какому финалу в итоге придет расследование.
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