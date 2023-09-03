ФОТО | Игральные кости из гашиша, „афганец“ и кокаин: смотрите, как эстонские полицейские собаки ищут запрещенные вещества и предметы

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RusDelfi узнал, как обучают служебных собак Налогово-таможенного департамента, бывают ли у них отпуска и пенсии и для чего кинологи носят с собой кусочки от резиновой игрушки.
Дверь конторы приоткрывается, и в образовавшуюся щель пролезает черная мордашка. Молодой лабрадор Антс – ему всего год и три месяца – рвется наружу. Когда натянутый поводок чуть ослабевает, пес выскакивает из проема и увлекает за собой хозяйку – Бярбель Парм, кинолога Налогово-таможенного департамента. – „Его полное имя Ханс, – представляет Парм нам своего питомца, – но для друзей – Антс“.