ФОТО | Игральные кости из гашиша, „афганец“ и кокаин: смотрите, как эстонские полицейские собаки ищут запрещенные вещества и предметы

Дверь конторы приоткрывается, и в образовавшуюся щель пролезает черная мордашка. Молодой лабрадор Антс – ему всего год и три месяца – рвется наружу. Когда натянутый поводок чуть ослабевает, пес выскакивает из проема и увлекает за собой хозяйку – Бярбель Парм, кинолога Налогово-таможенного департамента. – „Его полное имя Ханс, – представляет Парм нам своего питомца, – но для друзей – Антс“.