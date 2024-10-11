ФОТО | Полиция нашла у жительницы Силламяэ 4 кг марихуаны, а в Ляэне-Вирумаа обнаружила плантацию

Начальник отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Идаской префектуры Дмитрий Кабанов сообщил, что в последние несколько недель криминальная полиция Ида-Вирумаа занималась двумя серьезными случаями. „К нам поступила информация, что у 37-летней женщины в Силламяэ в обороте находится большое количество каннабиса. Мы очень серьезно относимся к любой информации, поэтому сразу начали сбор доказательств и задержали женщину. При проверке ее автомобиля мы обнаружили около четырех килограммов марихуаны. Кроме того, при обыске дома было обнаружено 3000 евро наличными, которые, по предварительной оценке, являются доходом, полученным преступным путем. Поскольку расследование только началось, все подробности мы узнаем в ходе производства“, — рассказал Кабанов.

Несколькими неделями ранее в полицию поступила информация о том, что в Ляэне-Вирумаа на одном участке выращивается каннабис. „Мы отправили найденные в теплице растения конопли на экспертизу, которая выявила в них содержание ТГК. Из этих растений конопли можно было получить около 800 граммов вызывающего наркотическое опьянение каннабиса. Мы задержали 40-летнего мужчину, который в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности“, — сообщил страж порядка.

“Одна из наших главных задач — выявлять и предотвращать преступления, связанные с наркотиками, и через это поддерживать чистоту на наших улицах. Учитывая количество наркотиков, которые мы изъяли за месяц, это большая победа в нашей работе. Тем более, что недавно опубликованные результаты исследования сточных вод показали, что употребление каннабиса в Нарве и Силламяэ растет“.

По словам Кабанова, люди тоже могут внести свой вклад, чтобы очистить улицы от опасных наркотиков: „Если вы знаете кого-то, кто занимается торговлей наркотиками, то нужно сообщить об этом в полицию. У нас есть адрес электронной почты, по которому можно анонимно отправить информацию: ida.narkovihje@politsei.ee“.