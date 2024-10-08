Летом в Эстонии увеличилось употребление каннабиса. Какие еще наркотики в обиходе?

Забор пробы сточных вод для последнего исследования производился в тринадцати городах Эстонии в течение 24 часов в период 14-15 августа. Самым распространенным наркотическим веществом в Эстонии остается каннабис, уровень остатков которого в большинстве городов в этом году был выше, чем в предыдущих пробах. Больше всего его было обнаружено в сточных водах Нарвы и Валга, далее следуют Маарду, Силламяэ и Таллинн. Меньше всего остатков конопли по сравнению с другими городами обнаружили в сточных водах Пайде, Выру и Вильянди.

Афетамин по-прежнему содержался в сточных водах всех городов. Больше всего вещества обнаружено в Маарду и Выру, чуть меньшие в Нарве, Ахтмеском районе Кохтла-Ярве и в Силламяэ. Меньше всего амфетамина в сточных водах Вильянди и Хаапсалу.

На третьем месте уже некоторое время находится кокаин. Хотя его остатки были обнаружены в сточных водах всех рассматриваемых городов, количество было значительно ниже, чем, например, в случае с амфетамином. Больше всего доз кокаина на 1000 жителей было зафиксировано в сточных водах Раквере и Маарду. Значительно ниже средних показатели были в Хаапсалу, Силламяэ, Валга и Выру.

Показатели остатков метадона существенно не изменились по сравнению с результатами предыдущих исследований, вещество было обнаружено во всех городах. Самые высокие показания зафиксированы в городах, где оно используется в заместительной терапии опиоидной зависимости. Больше всего остатков метадона обнаружено в сточных водах Нарвы и Силламяэ.

Метамфетамина в сточных водах городов было обнаружено немного, но в сточных водах Валга, Выру и Тарту их явно больше, чем в других. В сточных водах Нарвы, Раквере, Силламяэ и Вильянди вещества не выявили.