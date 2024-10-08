Летом в Эстонии увеличилось употребление каннабиса. Какие еще наркотики в обиходе?
По данным исследования сточных вод, проведенного по заказу Министерства юстиции, в середине августа в большинстве городов потребление каннабиса сильно выросло по сравнению с началом года. Самые высокие показатели зафиксированы в Нарве и Валга. Больше всего амфетамина было обнаружено в сточных водах Маарду и Выру, кокаина – в Раквере и Маарду.
Забор пробы сточных вод для последнего исследования производился в тринадцати городах Эстонии в течение 24 часов в период 14-15 августа. Самым распространенным наркотическим веществом в Эстонии остается каннабис, уровень остатков которого в большинстве городов в этом году был выше, чем в предыдущих пробах. Больше всего его было обнаружено в сточных водах Нарвы и Валга, далее следуют Маарду, Силламяэ и Таллинн. Меньше всего остатков конопли по сравнению с другими городами обнаружили в сточных водах Пайде, Выру и Вильянди.
Афетамин по-прежнему содержался в сточных водах всех городов. Больше всего вещества обнаружено в Маарду и Выру, чуть меньшие в Нарве, Ахтмеском районе Кохтла-Ярве и в Силламяэ. Меньше всего амфетамина в сточных водах Вильянди и Хаапсалу.
На третьем месте уже некоторое время находится кокаин. Хотя его остатки были обнаружены в сточных водах всех рассматриваемых городов, количество было значительно ниже, чем, например, в случае с амфетамином. Больше всего доз кокаина на 1000 жителей было зафиксировано в сточных водах Раквере и Маарду. Значительно ниже средних показатели были в Хаапсалу, Силламяэ, Валга и Выру.
Показатели остатков метадона существенно не изменились по сравнению с результатами предыдущих исследований, вещество было обнаружено во всех городах. Самые высокие показания зафиксированы в городах, где оно используется в заместительной терапии опиоидной зависимости. Больше всего остатков метадона обнаружено в сточных водах Нарвы и Силламяэ.
Метамфетамина в сточных водах городов было обнаружено немного, но в сточных водах Валга, Выру и Тарту их явно больше, чем в других. В сточных водах Нарвы, Раквере, Силламяэ и Вильянди вещества не выявили.
Количество МДМА, или экстази, в сточных водах было небольшим. Больше всего этого наркотика в Раквере. Из новых вещества в третьем квартале 2024 года в сточных водах Таллинна, Пярну и Раквере выявили альфа-ПВП. Новые психоактивные вещества 3- или 4-ММС были обнаружены только в Раквере, а митрагинин - только в Выру. Другие вещества, включенные в исследование (альфа-ПХП, бупренорфин, фентанил, нитазены), ни в одном городе обнаружены не были.
Советник Министерства юстиции Андри Ахвен отмечает, что на результаты исследования могут влиять различные мероприятия, особенно в небольших городах. „По этой причине невозможно сделать исчерпывающие выводы, например, о количестве постоянных потребителей наркотиков. Это проявляется только через длительный период времени при сравнении результатов разных исследований“, — подчеркивает он.
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