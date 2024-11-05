„Make partying great again!“ В Нарве в гараже обнаружили 35 000 таблеток экстази в форме головы Дональда Трампа

ТАБЛЕТКИ С ЛИЦОМ ЛЮБИМЦА МИЛЛИОНОВ: На сегодняшний день выпущено множество таблеток в виде Трампа. В одних случаях лицо оформляется более детально, в других — менее. На обратной стороне таблеток из некоторых партий написан предвыборный лозунг Трампа.

ФОТО: Jose Saavedra | REUTERS