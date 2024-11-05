05.11.2024, 15:50
„Make partying great again!“ В Нарве в гараже обнаружили 35 000 таблеток экстази в форме головы Дональда Трампа(2)
ФОТО: | REUTERS
Сейчас решения суда ожидает предполагаемая преступная группировка, у одного из возможных членов которой обнаружили наркотические вещества, максимальная стоимость которых на улице может достигать двух миллионов евро, пишет Eesti Ekspress. Среди прочего мужчины импортировали в Эстонию хит продаж мирового рынка наркоторговли — таблетки экстази в форме головы Дональда Трампа.