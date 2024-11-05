Новости Ида-Вирумаа
05.11.2024, 15:50

„Make partying great again!“ В Нарве в гараже обнаружили 35 000 таблеток экстази в форме головы Дональда Трампа

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ТАБЛЕТКИ С ЛИЦОМ ЛЮБИМЦА МИЛЛИОНОВ: На сегодняшний день выпущено множество таблеток в виде Трампа. В одних случаях лицо оформляется более детально, в других — менее. На обратной стороне таблеток из некоторых партий написан предвыборный лозунг Трампа.
ТАБЛЕТКИ С ЛИЦОМ ЛЮБИМЦА МИЛЛИОНОВ: На сегодняшний день выпущено множество таблеток в виде Трампа. В одних случаях лицо оформляется более детально, в других — менее. На обратной стороне таблеток из некоторых партий написан предвыборный лозунг Трампа.
ФОТО: Jose Saavedra | REUTERS

Сейчас решения суда ожидает предполагаемая преступная группировка, у одного из возможных членов которой обнаружили наркотические вещества, максимальная стоимость которых на улице может достигать двух миллионов евро, пишет Eesti Ekspress. Среди прочего мужчины импортировали в Эстонию хит продаж мирового рынка наркоторговли — таблетки экстази в форме головы Дональда Трампа.

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