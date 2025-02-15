Как отличить специалиста по продаже датчика дыма и угарного газа Nublu?

Идея собрать команду специалистов, занимающихся продажей датчика дыма и угарного газа Nublu „от двери к двери“, возникла после того, как в торговых центрах люди подходили к нашим специалистам по продаже и просили их помочь им дома с установкой датчика. Специалиста по датчику угарного газа легко узнать по одежде с логотипом Nublu и рабочему удостоверению с фотографией и логотипами Nublu и G4S. Имена и фотографии всех торговых представителей также можно найти на сайте G4S.

Приводим некоторые вопросы, которые возникали у людей в прошлые годы во время аналогичных кампаний.

Как выбирают дом и время посещения?

G4S стремится проконсультировать как можно больше людей, и график работы наших специалистов очень гибкий. Поскольку днем многих людей нет дома, специалисты G4S ходят по домам рассказывать о важности датчика и помогают установить устройство и в вечернее время, а также в выходные.

Почему кто-то постучал в дверь в 20:00?

Поскольку днем многие люди на работе, специалисты Nublu наносят визиты до восьми часов вечера.

Почему они приходят вдвоем?

Продавцы Nublu приходят вдвоем, если один из них – опытный специалист, а второй только учится. В этом случае, очевидно, имени и фотографии второго продавца не будет на сайте Nublu, поскольку их туда еще не добавили, человек только учится.

Почему продавец вошел через калитку?

Поскольку у некоторых людей на калитке нет дверного звонка, а тема пожарной безопасности крайне важна, специалисты заходят во двор, чтобы постучать в дверь дома. Мы понимаем, что некоторые могут воспринять это как нарушение приватности, однако каждый год в Эстонии происходит около 500 пожаров в жилых зданиях, и, согласно статистике, примерно в одной трети домов нет исправного дымового датчика (по данным проверки, проведенной Спасательным департаментом в 2023 году). Миссия G4S – повысить безопасность Эстонии, мы выполняем свою работу с добрыми намерениями.

У G4S нет разрешения приходить с проверкой датчиков!